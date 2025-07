„Słonecznym” z Mazowsza nad morze

„Słoneczny” to pociąg Kolei Mazowieckich, który codziennie w wakacje wyrusza o godz. 6 z Warszawy do Ustki. Drugi pociąg – „Słoneczny Bis” – kursuje w weekendy i święta. Wyjeżdża ze stolicy o godz. 10 i kończy bieg w Gdyni. Podróż do Ustki trwa 6 godzin, a do Gdyni – 4 godziny. Ceny biletów są takie same jak w ubiegłym roku: normalny bilet do Ustki kosztuje 75 zł, a do Gdyni 60 zł.

– Chcemy umożliwić wszystkim mieszkańcom naszego regionu wygodny wyjazd na wakacje. Pociągi Kolei Mazowieckich zapewniają komfortową i bezpieczną podróż dla całych rodzin. Co roku oferta naszego przewoźnika spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Mamy nadzieję, że podobnie będzie w tym sezonie – mówi marszałek Adam Struzik. Zachęcamy też do zwiedzania Mazowsza w weekendy. Tu idealnym rozwiązaniem jest MAZObilet.

i Autor: Tomasz Słupski

MAZObilet

„Słoneczny” to niejedyna możliwość niskokosztowego zwiedzania regionu. W każdy weekend jest honorowany MAZObilet. Bilety obowiązują od piątku od godz. 19 do poniedziałku do godz. 8 rano i uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów Kolejami Mazowieckimi, autobusami do i z lotniska w Modlinie, WKD i transportem publicznym na terenie Warszawy.

Coraz więcej pasażerów pociągu „Słoneczny”

W ubiegłym roku z przejazdów pociągiem skorzystało aż 98,7 tys. pasażerów. To o 20 tys. więcej niż w 2023 r.

– Od 2005 r. pociągiem „Słoneczny” podróżowało ponad 1,5 mln osób. Przejazdy pociągami KM to gwarancja bezpiecznej oraz komfortowej podroży. Niewątpliwie przyczyniają się do tego inwestycje w nowoczesne pojazdy szynowe. Mamy już zakontraktowany zakup łącznie 90 pojazdów różnego typu. Cały czas rozwijamy również kanały dystrybucji naszych biletów. Podróżni mogą je zakupić m.in. w aplikacjach mobilnych: KM, SkyCash, mPay, Jakdojade, KOLEO i BILKOM – mówi Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

i Autor: materiały prasowe

1 mld zł na kolej

W budżecie samorządu Mazowsza na 2025 r. jest zarezerwowany niemal 1 mld zł na dofinansowanie przewozów kolejowych, z czego większość przypadnie Kolejom Mazowieckim, a pozostała część – WKD. Dzięki tak dużemu wsparciu Koleje Mazowieckie cały czas rozwijają swoją siatkę połączeń i tworzą ją także na obszarach zagrożonych wykluczeniem transportowym, czego przykładem są linie z Radomia do Drzewicy, Dęblina i Skarżyska, z Siedlec do Czeremchy, z Sierpca do Nasielska i Kutna czy z Ostrołęki do Chorzel.

– Dobra informacja jest taka, że utrzymaliśmy ceny biletów na pociąg Słoneczny na tym samym poziomie co w zeszłym roku. Dołożyliśmy także dodatkowe kursy. Wszystko po to, żeby podróż nad morze i z powrotem była szybka i wygodna –podkreśla Szymon Sobczak – członek zarządu dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

Koleje Mazowieckie liderem

Koleje Mazowieckie są zdecydowanym numerem 1 w Polsce wśród przewoźników regionalnych. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w 2023 r. liczba przejazdów pociągami na Mazowszu sięgnęła 97,6 mln. Dla porównania w Pomorskiem było to 71 mln, w Śląskiem – 29,4 mln, a w Wielkopolskiem – 36,3 mln.