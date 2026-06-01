Tego lata zamień hotelowe gwiazdki na historie z Noclegami w Skyscanner

Dzięki ponad pięciu milionom obiektów globalna aplikacja podróżnicza staje się jednym, kompleksowym miejscem do wyszukiwania noclegów – od hosteli i hoteli pięciogwiazdkowych, przez campingi i kapsułowe zakwaterowanie, po agroturystykę i noclegi na wodzie. Zmiana wpisuje się w ewolucję zachowań podróżnych. Z raportu Skyscanner Trendy w podróżach 2026 wynika, że aż połowa przedstawicieli pokolenia Z i millenialsów (odpowiednio 50% i 56%*) wybrała kierunek podróży właśnie ze względu na miejsce, w którym chcieli się zatrzymać.

W badaniu konsumenckim obejmującym 22 tysiące podróżnych z całego świata pokolenie Z wskazało również „noclegi oferujące doświadczenia, a nie tylko miejsce do spania” jako swój priorytet nr 1, podczas gdy baby boomers najczęściej szukają prostoty i wygody.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyjątkowe noclegi, podróże w grupie, czy bardziej autentyczne doświadczenia, nowa platforma Noclegi od Skyscanner oferuje znacznie więcej niż tradycyjne opcje podróżnicze, zapewniając elastyczny i różnorodny wybór dopasowany do potrzeb każdego podróżnego.

Podróżni znacznie bardziej zastanawiają się dziś nad tym, gdzie nocują, a nie tylko dokąd jadą – informuje Brian Plaum, Global Stays Expert – Jednocześnie wiele osób chce, by ich budżet wystarczył na dłużej, zwłaszcza latem. Nasza platforma Noclegi pomaga porównywać różne opcje zakwaterowania równolegle, odkrywać tańsze dzielnice i rezerwować z większą elastycznością.

Aby pomóc w planowaniu letnich wyjazdów, Plaum dzieli się pięcioma sposobami Skyscanner na znalezienie idealnego noclegu:

1. Porównuj apartamenty i hotele obok siebie

Najtańsza opcja może różnić się w zależności od miasta, dlatego warto porównywać wszystkie możliwości, by znaleźć najlepszą cenę. Według najnowszych danych Skyscanner, 43% ankietowanych** deklaruje, że podczas nadchodzących wakacji zapłaci za nocleg ponad 500 zł za dobę. Dzięki sprawnemu porównywaniu ofert można w każdej chwili znaleźć jeszcze bardziej budżetowe propozycje.

2. Zmień dzielnicę

Korzystaj z widoku mapy w Skyscanner i porównuj średnie ceny w pobliskich okolicach – to szybki sposób na znalezienie tańszej opcji bez rezygnowania z dobrej lokalizacji (funkcja obecnie dostępna w wersji desktopowej, wkrótce także w aplikacji).

3. Hostele to dziś zupełnie nowy standard budżetowych podróży

Nie są już zarezerwowane wyłącznie dla backpackerów – nowa generacja hosteli oferuje estetyczne wnętrza, wysokiej jakości lokalną kuchnię i przede wszystkim świetną atmosferę. To dobry sposób, by ograniczyć wakacyjne wydatki i zrezygnować z bezosobowych, budżetowych hoteli.

4. Rezerwuj z większym spokojem

Korzystaj z filtra Bezpłatne anulowanie w Skyscanner, aby wyświetlać wyłącznie noclegi z elastycznymi zasadami rezerwacji – dzięki temu podróżni zyskują większy komfort, jeśli plany na lato się zmienią.

5. Korzystaj z podpowiedzi cenowych

Szukając noclegów, podróżni mogą sprawdzić, czy to dobry moment na rezerwację atrakcyjnej oferty, korzystając z bogatej bazy danych Skyscanner.