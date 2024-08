To pierwszy Superksiężyc tego lata. Niezwykła pełnia Księżyca w sierpniu 2024 zjawiskowo rozświetli niebo

Mieszka tu Robert Lewandowski. Ta miejscowość to prawdziwa perełka. Co zobaczyć w Stiges?

Pełnia Księżyca w sierpniu to wyjątkowe zjawisko, które będzie można oglądać wieczorem, 19 dnia miesiąca. Nasz naturalny satelita będzie najbardziej widoczny o godzinie 20:28. Ten nocny spektakl na niebie nosi miano Superpełni lub Superksiężyca ze względu na bliskość Srebrnego Globu.

To pierwszy Superksiężyc tego lata. Niezwykła pełnia Księżyca w sierpniu 2024. Jak się nazywa?

Tegoroczna sierpniowa pełnia, będzie wyjątkowa, dlatego, że nasz satelita znajdzie się bliżej Ziemi. Wtedy Księżyc może wydawać się nawet o 14% większy niż zwykle i świecić jaśniej aż do 30%. To wyjątkowe zjawisko określa się jako Superksiężyc lub Superpełnia. Nasz naturalny satelita od lat fascynuje ludzkość. Jego cykle służyły niegdyś jako pewnego rodzaju kalendarz, ustalający mijające lata, ale również pory polowań czy zbiorów. Dlatego starożytne kultury nadawały każdej pełni inną nazwę, nawiązującą do specyficznego w danym okresie zachowania fauny i flory. Podobnie jest z Pełnią Księżyca Jesiotrów w sierpniu. Określenie wywodzi się od północnoamerykańskich plemiona rybackich, które nadały sierpniowej pełni nazwę od licznego występowania jesiotrów w tym miesiącu. Była także nazywana Pełnią Zielonej Kukurydzy, ponieważ pojawiał się na niebie, gdy kukurydza na polach była w pełnej fazie wzrostu, ale nie była jeszcze gotowa do zbioru. Znana jest także nazwa Zbożowej Pełni, dlatego, że rozpoczynała coroczne zbiory zbóż. Ostatnia nazwa kojarzona z pełnią Księżyca w sierpniu to Pełnia Czerwona od odcienia, który pojawia się często pod wpływem wieczornej mgły późnego lata. Mniej popularne nazwy pełni Księżyca w sierpniu to: Księżyc Jęczmienia, Księżyc Dysput, Księżyc Dojrzewających Wiśni.

Gdzie i jak najlepiej oglądać Superpełnię Księżyca w sierpniu 2024?

Superpełnia Księżyca w sierpniu 2024 wypada 19 dnia miesiąca. Nasz naturalny satelita najbardziej okazały będzie około godziny 20:28. Przy dobrej pogodzie oraz bezchmurnym niebie Pełnia Księżyca Jesiotrów będzie widoczna gołym okiem z każdego miejsca w Polsce. Do obserwacji nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt. Jednak jeśli chcemy zrobić dobre zdjęcia najlepiej obserwować Księżyc za miastem, z terenów wolnych od sztucznego światła. Teleskop, lornetka i dobry aparat mogą pomóc w uzyskaniu dobrego rezultatu.

Co ile dni jest pełnia Księżyca? Tyle trwa pełnia

Pełnia Księżyca występuje na niebie co około 29,5 dnia. Czasami zdarza się, że w ciągu miesiąca dochodzi do dwóch pełni. Taka sytuacja powtarza się średnio raz na 3 lata. Takie zjawisko określa się mianem Niebieskiego Księżyca (Blue Moon). Pełnia Księżyca trwa trzy dni, tak samo jak nów i obejmuje ona czas na dzień przed i dzień po dacie pełni.

ZOBACZ TEŻ: Z Dolnego Śląska do USA i Korei Południowej. PLL LOT wspiera polską kulturę winiarską

Quiz o polskim jedzeniu. Trudny test o regionalnych potrawach Pytanie 1 z 10 Proziaki to popularne na Podkarpaciu mączne placki, które swoją nazwę zawdzięczają jednemu składnikowi. Chodzi o: sodę proso prozak Dalej