Trendy w podróżach 2027 – podróże, które dają więcej

Podróżni coraz częściej oceniają wartość wyjazdów nie tylko przez pryzmat kosztów, lecz także doświadczeń i korzyści dla własnego dobrostanu. Mimo niepewności gospodarczej, 86% polskich podróżnych zamierza w 2027 roku wyjeżdżać równie często lub częściej niż dotychczas.* Zamiast rezygnować z podróży, rozsądniej zarządzają budżetem: zabezpieczają środki na loty i noclegi, ograniczają zbędne dodatki i korzystają z inteligentnych narzędzi wyszukiwania. Wyjazdy stają się nie tyle luksusem, ile świadomym wyborem odzwierciedlającym styl życia i osobiste potrzeby.

„Podróżowanie wkracza w nową erę. Ludzie coraz bardziej świadomie decydują o tym, na co przeznaczają swój czas i pieniądze. Zmienia się więc również to, dokąd wyjeżdżają, jak dokonują rezerwacji i co uznają za wartość, która zostaje z nimi na dłużej. Przedkładają znaczące doświadczenia nad dobra materialne, chcą mieć pewność, że podejmują właściwe decyzje przy każdej rezerwacji, a część z nich korzysta ze sztucznej inteligencji podczas planowania podróży. Jednocześnie niestabilność geopolityczna zwiększa świadomość ryzyka, przez co jeszcze większego znaczenia nabierają wiarygodne informacje, elastyczność i przejrzystość” – informuje Bryan Batista, CEO w Skyscanner. Na podstawie unikalnych danych Skyscanner, wyników badania wśród ponad 28 tys. podróżnych oraz informacji od zaufanych globalnych partnerów – TikTok, ClassPass, Wise, Universal Music Group for Brands i AllTrails – raport wyróżnia siedem trendów, które będą kształtować podróże w 2027 roku.

1. Kierunek: offline – trend cyfrowego detoksu

18% podróżnych deklaruje, że jest w stanie całkowicie odłączyć się od sieci podczas wyjazdu. Zmęczeni cyfrowym światem i ciągłą dostępnością, podróżni wylogowują się, by znów być naprawdę obecni. Wyjazdy w odległe zakątki pozwalają im zamienić niekończące się przewijanie ekranu na wspólne chwile i głębsze rozmowy. Zapotrzebowanie na cyfrowy detoks rośnie, a kierunki oferujące doświadczenia „offline” notują gigantyczne wzrosty. Wyróżnia się tu Biszkek w Kirgistanie ze skokiem o 372% rok do roku oraz Bandżul w Gambii ze wzrostem rzędu 275%.

2. Trofea z podróży – trend kultowych pamiątek

Najlepsze pamiątki to te, po które trzeba pojechać osobiście. Badanie na potrzeby raportu Trendy w podróżach 2027 pokazują, że podróżni układają plany wyjazdów wokół wyjątkowej lokalnej odzieży, rękodzieła i produktów dostępnych wyłącznie w konkretnym miejscu. Ponad połowa badanych (57%) przez ostatnie 12 miesięcy wybrała się w podróż specjalnie po przedmioty, których nie można było kupić online.

Trend ten napędzają treści, które stają się viralami w mediach społecznościowych. Na TikToku liczba wyświetleń filmów oznaczonych hashtagiem #TraderJoesTote – odnoszącym się do toreb na zakupy amerykańskiej sieci sklepów spożywczych Trader Joe’s – wzrosła o 1928% rok do roku. Od początku roku opublikowano ponad 435 tys. filmów z hashtagami takimi jak #TraderJoesTote i #Merch, prezentujących gadżety i akcesoria z logo marek. Trend pokazuje, że produkty związane z konkretnym miejscem mają szczególny urok i stają się wyjątkowymi pamiątkami z podróży.**

3. Nowa era przedślubnych wypraw – trend grupowych wyjazdów

Ponieważ pary na ogół coraz później decydują się na ślub i odchodzą od tradycyjnego podziału na kobiece i męskie celebracje, klasyczne wyjazdy kawalerskie i panieńskie ustępują miejsca bardziej otwartej formule: wspólnemu wyjazdowi przedślubnemu. Na połączone świętowanie decyduje się 33% podróżnych. Wśród powodów wskazują wspólne grono znajomych (46%), niższe koszty (39%) i większą wygodę organizacyjną (34%).

4. Wielkie odyseje – trend historyczny

W świecie, który nieustannie przyspiesza, historia daje punkt odniesienia i pozwala odnaleźć oparcie w ponadczasowych ludzkich opowieściach. Przemierzając dawne szlaki pielgrzymkowe czy odkrywając legendarne ruiny, współcześni podróżni zwracają się ku przeszłości, by wzbogacić swoje doświadczenie teraźniejszości.

Ekranowe opowieści przekładają się na rzeczywiste rezerwacje. Epickie produkcje filmowe i telewizyjne, takie jak „Gladiator” czy „Odyseja”, zainspirowały 35% polskich ankietowanych do zaplanowania podróży. Rosnące zainteresowanie widać również na TikToku: liczba wyświetleń treści o podróżach inspirowanych kinem wzrosła o 346%, a materiałów z hashtagiem #HeroJourney – o 452%.

5. Gymcation – trend aktywnych podróży

Podróże nastawione na zdrowie i aktywność fizyczną skłaniają do poszukiwania miejsc, w których dbanie o ruch i zdrową, bogatą w białko dietę jest równie łatwe jak zwiedzanie.

73% ankietowanych z pokolenia Millenialsów chętniej zarezerwuje hotel serwujący pełnowartościowe śniadanie, a 35% traktuje dostęp do hotelowej siłowni jako priorytet. Bangkok, Mumbaj, Nowy Jork, Phuket i Seul otwierają listę kierunków, dla których podróżni korzystają w Skyscanner z filtra hoteli z siłownią. TikTok odnotował również wzrost liczby wyświetleń treści związanych z hasłem „Gym Hotel” o 659% rok do roku.

6. Pogoń za brzmieniem – trend muzyczny

Muzyka stała się jednym z najważniejszych impulsów do podróżowania na świecie. O wyborze kierunku decydują jednak nie tylko stadionowe trasy koncertowe, lecz także regionalne brzmienia i lokalna kultura.

Ważne jest zanurzenie się w kulturze miejsca, 31% polskich podróżnych docenia nietypowe lokalizacje wydarzeń muzycznych, takie jak wulkany, piramidy czy jaskinie. Co więcej, dla prawie 3 na 10 podróżnych (29%) gatunek muzyki jest najważniejszym czynnikiem przy rezerwacji podróży inspirowanej brzmieniem.

7. Łowcy dobrego kursu – trend wydatków

W 2027 roku świadomi swoich wydatków podróżni mogą zyskać więcej, wybierając kierunki, w których sprzyjają im kursy walut.

34% badanych – w tym 39% przedstawicieli pokolenia Z i 38% millenialsów – zmieniło kierunek wyjazdu, by skorzystać z lepszego kursu wymiany waluty. Sytuacja na rynku walutowym bezpośrednio wpływa więc na wybór miejsca podróży. Trend już teraz znajduje odzwierciedlenie w zachowaniach wśród rezerwujących: dzięki korzystnym zmianom kursów walut liczba wyszukiwań podróży do Wietnamu wzrosła o 35% rok do roku.

Kierunki zyskujące na popularności i miejsca przyjazne portfelowi

Eksperci Skyscanner wytypowali 10 kierunków, które odnotowały największy wzrost liczby wyszukiwań rok do roku. To propozycje dla osób, które chcą odkrywać coraz popularniejsze miejsca, zanim trafią tam tłumy.

Na pierwszym miejscu znalazła się wyspa Boa Vista na Wyspach Zielonego Przylądka, ze wzrostem zainteresowania aż o 319% rok do roku. Poszukujący przygód podróżni coraz chętniej wybierają mniej oczywiste miejsca zamiast popularnych stolic, stawiając na autentyczne doświadczenia.

Z myślą o osobach, które chcą jak najlepiej wykorzystać budżet urlopowy w 2027 roku, eksperci Skyscanner wskazali również kierunki, w których ceny biletów lotniczych spadły najbardziej rok do roku, a noclegi pozostają w konkurencyjnych cenach.

Zestawienie najbardziej opłacalnych kierunków otwiera włoska Werona. Spadek cen lotów aż o 50% rok do roku sprawia, że miasto jest przystępnym cenowo punktem wypadowym do odkrywania uwielbianych przez polskich podróżnych Włoch.