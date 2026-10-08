Polska kolej zmienia się na naszych oczach. Wielki rozmach inwestycji dworcowych PKP

PKP S.A. stoi na czele Grupy PKP, a jednocześnie jest to jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości. W szczególności spółka PKP S.A. jest właścicielem większości (ok. 90%) czynnych dworców kolejowych w Polsce. To właśnie dworce są przedmiotem dwóch realizowanych obecnie programów inwestycyjnych. Kontynuowany jest Program Inwestycji Dworcowych, a w 2025 roku ogłoszono nowy program Dworce Przyjazne Pasażerom. Na jego potrzeby zabezpieczono aż 1,5 mld zł.

Inwestycje prowadzone są zarówno w największych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Skala prowadzonych prac jest imponująca. Od kwietnia 2024 r. Polskie Koleje Państwowe oddały do użytku pasażerów 32 nowe oraz zmodernizowane dworce na łączną kwotę ponad 750 mln zł brutto.

Częstochowa: dworzec jako część wielkiego centrum przesiadkowego

Jedną z największych inwestycji jest budowa nowego dworca w Częstochowie. Dotychczasowy budynek został rozebrany, a w jego miejsce powstaje nowoczesny obiekt będący częścią większego centrum przesiadkowego, integrującego różne środki transportu publicznego.

Na realizację przedsięwzięcia PKP S.A. pozyskały ponad 115 mln zł dofinansowania, w tym ponad 98 mln zł ze środków unijnych. Cała inwestycja ma zostać zakończona jesienią 2027 roku, a część nowego dworca – tzw. pawilon wschodni – została udostępniona pasażerom z końcem września br.

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Modernizowane dworce przyjazne pasażerom

W 2026 roku zakończyły się kompleksowe modernizacje zabytkowych dworców w Czechowicach-Dziedzicach, Brwinowie i Oleśnicy. Łączna wartość tych inwestycji przekroczyła 124 mln zł brutto.

Pochodzący z 1868 roku dworzec w Oleśnicy dzięki przebudowie stał się przestrzenią dopasowaną do potrzeb pasażerów, również osób o ograniczonej mobilności czy z ciężkim bagażem. To dzisiaj standard przy wszystkich realizowanych przez PKP S.A. inwestycjach. Co istotne, budynek stał się także atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców. Dzięki doskonałej współpracy z samorządem na parterze dworca znajduje się kręgielnia, a na piętrze są pomieszczenia gminne z funkcjami dla mieszkańców, o łącznej powierzchni niemal 800 mkw.

Zrewitalizowane zostało również bezpośrednie otoczenie budynku. Jedną z ciekawostek jest przywrócenie wewnętrznego dziedzińca, który pełnił dawniej funkcję ogrodu-poczekalni. Było to możliwe dzięki rozbiórce przybudówek powstałych w drugiej połowie XX wieku.

Jednocześnie na kolejnych dworcach trwają zaawansowane roboty budowlane. Modernizowane są m.in. obiekty w Otwocku, Gąsocinie, Łukowie, Olkuszu, Oławie i Suwałkach, a nowe powstają w Częstochowie, Chełmie i Słupsku.

To inwestycje, które zmieniają nie tylko wygląd dworców. Nowe i modernizowane obiekty mają być przede wszystkim wygodne, dostępne i przyjazne pasażerom. Otrzymują m.in. nowoczesne poczekalnie, windy, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności, seniorów, rodziców z dziećmi i pasażerów z większym bagażem. Obiekty zostają wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu oraz rozwiązania przyjazne środowisku. Rewitalizacji poddawane jest bezpośrednie otoczenie, układana jest nowa nawierzchnia terenu przy dworcu, pojawiają się także elementy małej architektury, jak ławki, kosze, oświetlenie oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych i stojaki na rowery.

Wielka mapa inwestycji

PKP S.A. prowadzą przygotowania do modernizacji kolejnych dworców, zawierają umowy na projektowanie i wybierają wykonawców robót. W 2026 roku podpisano m.in. umowy dotyczące przebudowy dworców w Dęblinie, Olkuszu, Mielcu, Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach i Pasłęku. Trwają również przygotowania do kolejnych inwestycji, m.in. w Stargardzie, Sandomierzu, Andrychowie, Szamotułach, Wałczu, Wolbromiu, Lublińcu, Redzie, Lubaniu Śląskim, Kudowie-Zdroju, Międzyzdrojach i Łodzi Widzew.

W formule „projektuj i buduj” powstaną całkowicie nowe dworce w Opocznie Południe i Łomży. Ta druga inwestycja ma szczególne znaczenie – regularny ruch pasażerski powrócił do Łomży w czerwcu tego roku po ponad 33 latach przerwy.

Obecnie przygotowywane są kolejne przedsięwzięcia m.in. w Ciechocinku, Jelczu-Laskowicach, Sobótce, Pęgowie, Korzeńsku i Czernicy Wrocławskiej, a także w Ostrzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Łebie, Kłobucku i Nowym Sączu.

Skala programu pokazuje, że modernizacja polskich dworców to nie jest zbiór pojedynczych remontów, a wieloletni proces obejmujący cały kraj.

PKP S.A. zdobywają również dodatkowe środki na realizację inwestycji. Łączna wartość dofinansowania unijnego pozyskanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 na projekty dotyczące dworców w Dęblinie, Otwocku, Żyrardowie, Częstochowie, Koszalinie, Słupsku, Gdyni Chyloni i Stargardzie przekracza 280 mln zł.

Kolej, która jest bliżej pasażera

Rozmach inwestycji, który widać na placach budowy, przynosi także zmiany w ocenach pasażerów. Z ogólnopolskiego badania „Diagnoza satysfakcji użytkowników dworców 2025” wynika, że główny wskaźnik satysfakcji wzrósł o 10 punktów, osiągając najwyższy poziom w historii badania.

To właśnie komfort i potrzeby pasażerów są dziś jednym z najważniejszych kierunków zmian. Nowe dworce mają być nie tylko miejscem, w którym czeka się na pociąg. Coraz częściej stają się nowoczesnymi przestrzeniami publicznymi i ważnymi punktami lokalnych centrów przesiadkowych, dającymi dostęp do oferty handlowej, gastronomicznej i kulturalnej.