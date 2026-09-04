Urlop pełen nadmorskich atrakcji w Turcji. Trasy wzdłuż malowniczego wybrzeża Morza Egejskiego. Co zobaczyć?

Region Morza Egejskiego w Turcji to idealny cel na spontaniczny road trip, łączący malownicze wybrzeże z bogatą historią i kulturą.

Odkryj starożytne ruiny Troi i Efezu, delektuj się lokalną kuchnią oraz relaksuj na plażach od Ayvalık po Bodrum.

Sprawdź, jak zaplanować niezapomnianą podróż, która zapewni Ci przygodę, relaks i kulinarne doznania w jednym.

Podróże samochodem niewątpliwie dają swobodę odkrywania świata we własnym tempie, a także dzielenia się doświadczeniami z towarzyszami podróży i tworzenia wspomnień na lata. Jak wynika z prognoz dotyczących trendów turystycznych Booking.com* na 2026 rok, tego rodzaju wyjazdy w coraz większym stopniu cechują się spontanicznością, chęcią poznawania nowych miejsc i wspólnymi przeżyciami. Region Morza Egejskiego w Turcji jest wręcz stworzony do wycieczek samochodowych, łącząc malownicze wybrzeże i turkusowe wody z uroczymi nadmorskimi miasteczkami, starożytnym dziedzictwem, bogatą kuchnią i nieśpiesznym stylem życia.

Gallipoli, Troja i Assos – podróż śladami historii nad Morzem Egejskim

Podróż po wybrzeżu Morza Egejskiego warto rozpocząć w prowincji Çanakkale, startując z Gallipoli, gdzie można zwiedzić zabytki i miejsca pamięci znajdujące się na Półwyspie Gallipoli. Następnie trasa prowadzi do starożytnej Troi, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jej kolejne warstwy archeologiczne odsłaniają ponad 5000 lat historii, a o artefaktach znalezionych na tym niezwykłym stanowisku więcej opowiada uznane na świecie Muzeum Troi. Dalej droga wiedzie na południe, do Assos, położonego w wiosce Behramkale. To starożytne miasto słynie z wyjątkowo chłodnych i orzeźwiających wód. Będąc w tej okolicy, na nocleg można wybrać kemping nad morzem lub butikowy hotel, a następnie zaznać przyjemnego orzeźwienia w Zatoce Kadırga. Warto również odwiedzić Świątynię Ateny, z której rozciąga się panoramiczny widok oraz skosztować świeżych ryb w restauracjach mieszczących się w okolicy portu. Dalsza część trasy wiedzie przez góry Kaz, znane również jako góry Ida, słynące z czystego powietrza. U ich podnóża znajdują się malownicze wioski Adatepe i Yeşilyurt, które mogą być przyjemnym przystankiem w drodze do Ayvalık.

Ayvalık: od ponadczasowego wybrzeża do pełnej uroku wyspy

Wizytę w Ayvalık rozpocznij od spróbowania lokalnego specjału – słynnego toastu z Ayvalık. Później można ruszyć wzdłuż wybrzeża, odkrywając piękne plaże – od Sarımsaklı po Altınovę. Wśród tutejszych najważniejszych zabytków znajdują się Stary Bazar, kościół Ayazma oraz Meczet Saatli (Meczet z zegarem). Panoramę Morza Egejskiego najlepiej podziwiać ze wzgórza Şeytan Sofrası, czyli Diabelskiego Stołu. Niedaleko znajduje się wyspa Cunda, połączona z lądem mostem. Ta niewielka wyspa słynie przede wszystkim z restauracji serwujących owoce morza. W tutejszych lokalach można spróbować kalmarów, krewetek, ośmiornicy czy papaliny (lokalnej ryby z gatunku szprotowatych) oraz szerokiego wyboru tradycyjnych meze.

Çeşme – ikoniczny półwysep niedaleko Izmiru

Kolejny etap podróży prowadzi w kierunku Izmiru. Po drodze warto zatrzymać się w Bergamie, aby odkryć jej starożytne dziedzictwo, a następnie udać się na Półwysep Çeşme. Znaleźć tu można krystalicznie czyste wody, lecznicze źródła termalne, czy Zamek w Çeşme, a także tętniące życiem nocnym miejscowości i piękne plaże. Miłośników sportów wodnych przyciąga Alaçatı, które zyskało międzynarodową renomę jako jeden z najlepszych spotów kitesurfingowych w kraju. Natomiast na kulinarnej mapie regionu szczególne miejsce zajmuje Urla. Miejscowość słynie z winnic, szlaków winnych i restauracji wyróżnionych przez przewodnik MICHELIN. To właśnie tutaj można spróbować kuchni opartej na idei „z pola na stół”, najlepiej oddającej charakter egejskich smaków.

Kuşadası: letni wypoczynek w okolicach Efezu

Kolejny przystanek to Selçuk i Kuşadası. Po drodze warto zatrzymać się w Efezie – starożytnym mieście wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz wstąpić do Şirince, urokliwej wioski wyróżnionej przez UN Tourism tytułem World’s Best Tourism Village. W Kuşadası na miłośników plaż i kameralnych zatok czekają m.in. plaża Kobiet (Kadınlar Denizi), plaża Sevgi, İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun i Karasu, położone na terenie Parku Narodowego Półwyspu Dilek–Delty Wielkiego Menderesu. Dobrym sposobem na poznanie mniej oczywistego oblicza wybrzeża jest rejs łodzią, którą można popłynąć np. na Wyspę Gołębią i obejrzeć zachód słońca. Kuşadası ma również wiele do zaoferowania smakoszom – od restauracji z owocami morza po niewielkie lokale w okolicznych wioskach, gdzie serwowane są regionalne specjały.

Didim: kolejny skarb w prowincji Aydın

Dalej na południe znajduje się Didim, położone pomiędzy Kuşadası a Bodrum. Wśród tutejszych plaż warto wymienić Altınkum, Sarıkum, Huzur i Akbük, a także bardziej lub mniej znane zatoki, takie jak Cennet, Akvaryum i Saplı Ada, które można odkrywać podczas jednodniowych rejsów łodzią. Miasto Didim, czyli starożytna Didyma, było niegdyś świętym sanktuarium Miletu. Dziś można tu zwiedzać Świątynię Apollina z jońskimi kolumnami i słynnym reliefem przedstawiającym Meduzę, wykutym w kamieniu.

Bodrum: idealny finał podróży

Ostatnim przystankiem jest Bodrum, jeden z ulubionych kierunków na luksusowy wypoczynek w Türkiye (Turcji). Znajdziemy tu zarówno pięciogwiazdkowe hotele, jak i kameralne kempingi. Plaże wyróżnione Błękitną Flagą, kluby plażowe, miejsca do nurkowania i spektakularne zatoki, które można odkrywać podczas rejsu Blue Voyage, sprawiają, że pobyt tutaj może być pełen niezapomnianych wrażeń.

Bodrum, znane z bielonych domów i aromatycznych mandarynkowych sadów, może pochwalić się także Zamkiem Bodrum oraz ruinami Mauzoleum w Halikarnasie. W mieście wyróżnionym w przewodniku MICHELIN można na kolację zjeść świeże owoce morza oraz spróbować lokalnych win.

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