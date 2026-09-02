Tęsknisz za słonecznym urlopem? Wrzesień to idealny moment na city break. Te trzy kierunki nie zrujnują Twojego portfela

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2026-09-02 13:05

Masz dość czekania na słońce do przyszłego lata? Wrzesień i październik to doskonała okazja, by wykorzystać kilka dni wolnego na słoneczny city break! Południe Europy, tak cenione przez Polaków, pozwala połączyć przyjemne z pożytecznym: intensywne zwiedzanie, odkrywanie lokalnych smaków i chłonięcie miejskiej atmosfery, a wszystko to w otoczeniu wciąż wysokich temperatur i z możliwością odpoczynku nad morzem.

Podróże
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI
  • Pożegnaj letnią chandrę! Jesienne city breaki to idealny sposób na przedłużenie wakacji, oferując słońce i komfortowe temperatury bez tłumów.
  • Połącz zwiedzanie z relaksem na plaży w takich destynacjach jak słoneczna Sycylia, historyczne Ateny czy tętniące życiem Alicante.
  • Odkryj, jak zaaranżować niezapomniany, krótki wypad już od kilkuset złotych i zapewnij sobie dawkę letniego słońca, zanim nadejdzie zima!

Lato w Polsce powoli dobiega końca i większość z nas ma już urlop za sobą. Niestety tęsknota za słonecznym wypoczynkiem narasta wraz z nadejściem jesieni. A tak naprawdę już kilka dni wystarczy, by zmienić otoczenie, naładować baterie i jednocześnie zobaczyć nowe miejsce. City break ma jeszcze jedną przewagę – pozwala połączyć różne formy wypoczynku. Można rozpocząć dzień od zwiedzania, popołudnie spędzić na plaży, a wieczorem wybrać się na kolację w lokalnej restauracji. Temperatury są zwykle bardziej komfortowe niż w szczycie lata, a atmosfera w popularnych miejscach staje się spokojniejsza.

City break to jeden z najprostszych sposobów na przedłużenie lata. Nie potrzebujemy tygodnia urlopu, żeby odpocząć i zmienić otoczenie – wystarczy kilka dni. Południe Europy we wrześniu i październiku wciąż oferuje dużo słońca, a jednocześnie pozwala swobodniej zwiedzać miasta i korzystać z ich atrakcji. Dlatego warto patrzeć na ten okres nie jako na koniec sezonu, ale jako na kolejną okazję do podróżowania

– mówi Katarzyna Hauton, Head of Brand w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Sycylia – włoskie dolce vita z widokiem na morze

Sycylia to propozycja dla osób, które podczas krótkiego wyjazdu chcą dostać wszystko, co oferuje Italia: włoski klimat, świetną kuchnię, zabytki i dostęp do morza. Jesienią wyspa nadal zachęca do plażowania, ale temperatury sprzyjają również aktywnemu zwiedzaniu. Bazą może być Palermo, gdzie można połączyć spacery po historycznym centrum z odkrywaniem sycylijskiej kuchni. Alternatywą jest Katania, położona u stóp Etny, która pozwala połączyć miejski charakter z wycieczką w okolice jednego z najbardziej charakterystycznych wulkanów Europy. Sycylia sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy wyjazd ma być czymś więcej niż zwiedzaniem – to kierunek, w którym miejski rytm łatwo można połączyć z odpoczynkiem nad wodą. 4-dniowy city break na Sycylii w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 609 zł od osoby.

Ateny – historia, morze i energia miasta

Ateny to klasyk, ale jesienią pokazuje swoje mniej oczywiste oblicze. Poza Akropolem, starożytnymi zabytkami i klimatycznymi uliczkami Plaki, stolica Grecji oferuje również dostęp do morza. Kilka dni można podzielić między zwiedzanie najważniejszych atrakcji, długie śniadania i wieczory w lokalnych tawernach. Jeśli zostanie trochę czasu, warto wybrać się również na Riwierę Ateńską, gdzie miejski wyjazd można zakończyć plażowaniem nad Morzem Egejskim. 4 dni w Atenach w hotelu ze śniadaniem wraz z przelotem to koszt od 649 zł.

Alicante – hiszpańskie miasto na słoneczny reset

Alicante to propozycja dla osób, które podczas krótkiego wyjazdu chcą postawić przede wszystkim na słońce i odpoczynek. Miasto leży w regionie Costa Blanca nad Morzem Śródziemnym, a jego największym atutem jest możliwość połączenia miejskich atrakcji z plażą praktycznie w samym centrum. W planie warto uwzględnić spacer po słynnej promenadzie Explanada de España, wizytę na zamku Santa Barbara oraz odkrywanie starego miasta. Kiedy przyjdzie czas na relaks, wystarczy skierować się w stronę Playa del Postiguet, położonej tuż przy centrum. Za 4-dniowy pakiet dynamiczny Lot+Hotel ze śniadaniem użytkownicy eSky.pl zapłacą od 819 zł.

Jesień to dobry moment na krótki urlop

Słoneczny city break nie musi wymagać długiego planowania ani brania tygodnia urlopu w pracy. Wystarczy przedłużony weekend, by poczuć śródziemnomorski klimat. W wyszukaniu dopasowanego terminu może pomóc filtr „musi zawierać weekend”, który umożliwia wyselekcjonowanie tylko tych dat, które nas interesują. Sycylia, Ateny i Alicante pokazują trzy różne oblicza takiego wyjazdu – od włoskiego dolce vita, przez grecką historię i miejską energię, po hiszpański relaks nad morzem. To właśnie dlatego wrzesień i październik warto potraktować jako drugą szansę na lato – tym razem w wersji city break

– dodaje Katarzyna Hauton, ekspertka eSky Group.

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