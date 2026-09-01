Potężny wulkan w Niemczech sie budzi? Ostatni raz wybuchł 13 tys. lat temu. Jeżeli to sie powtórzy czy Polska będzie zagrożona?

Niemiecki wulkan Laacher See, największy w kraju, wykazuje zwiększoną aktywność: odnotowano ponad 500 mikrowstrząsów i wykryto zbiornik magmy.

Eksperci monitorują głębokie ruchy magmy, jednak uspokajają, że brak typowych sygnałów dla bliskiej erupcji.

Dowiedz się, dlaczego ten gigant budzi obawy i czy Polska jest bezpieczna przed jego ewentualnym wybuchem!

Największy wulkan w Niemczech może wybuchnąć? Czy Polska byłaby zagrożona?

Aktywność wulkanów na terenie Europy jest staje monitowana. W ostatnim czasie odnotowywane są mniejsze erupcje Etny, Stromboli czy wulkanów zlokalizowanych na Islandii. Jedno z największych zagrożeń dla Europy stanowi Campi Flegrei we Włoszech. Wybuch mógłby sparaliżować transport na całym kontynencie, a nawet zmienić klimat. W ostatnim czasie naukowcy szczególnie zainteresowali się niemieckim wulkanem Laacher See. Najnowsze pomiary wskazują, że w latach 2022-2023 odnotowano tam ponad 500 mikrowstrząsów. Analizy te świadczą o stałej aktywności wulkanu. Dodatkowo badania naukowców wykazały obecność zbiornika magmowego na głębokości 12-14 kilometrów pod powierzchnią, gdzie odnotowano również emisję dwutlenku węgla pochodzenia magmowego.

Wulkan Laacher See leży na terenie naszych zachodnich sąsiadów w rejonie Eifel. Jest to jezioro kalderowe powstałe w wyniku erupcji, która rozerwała górną część stożka. Według szacunków naukowców wulkan Laacher See wybuchł po raz ostatnim około 13 tys. lat temu. Miała to być największa erupcja wulkaniczna na starym kontynencie w późnym plejstocenie. W ciągu zaledwie doby wulkan wyrzucił ponad 20 km sześciennych popiołu.

Badania dotyczące aktywności niemieckiego wulkanu opublikowano w 2026 roku, ale dotyczyła one rejestracji od września 2022 roku do sierpnia 2023. Analizy wykazały ponad 500 mikrowstrząsów, a naukowcy wskazują, że najbardziej interesujące są trzęsienia o niskiej częstotliwości. Mogą one bowiem świadczyć o przemieszczaniu się płynów magmowych na dużej głębokości. - Trzęsienia DLF są na całym świecie uznawane za oznakę przemieszczania się płynów magmowych na dużej głębokości. Pod aktywnymi wulkanami, na przykład na Islandii, w Japonii czy na Kamczatce, takie trzęsienia można obserwować regularnie - wyjaśnia prof. Torsten Dahm, kierujący sekcją fizyki trzęsień ziemi i wulkanów w GFZ cytowany przez portal euronews.com.

Czy to oznacza, że wulkan Laacher See może w niedalekiej przyszłości wybuchnąć? Naukowcy uspokajają, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny i brak typowych dla erupcji ruchów magmy. Tuż przed erupcją wulkanu rejestrowane są bowiem specyficzne wznoszenie się do płytkich partii skorupy ziemskiej i towarzyszące temu wysokoczęstotliwościowe roje wstrząsów. Tego w Niemczech na razie nie odnotowano. Nie ma także charakterystycznych wybrzuszeń tożsamych ze zbliżającą się erupcją.

Wulkan Laacher See znajduje się około 600 km w linii prostej od granicy z Polską. Oznacza to, że nasz kraj jest bezpieczny i nie masz szans, aby magma i pył dotarły do Polski.

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