Wymieniono najzdrowsze miasta w Polsce. To w nich władze najlepiej dbają o swoich mieszkańców i tworzą warunki sprzyjające dobrej jakości życia

Jubileuszowy Indeks Zdrowych Miast ogłosił ranking 66 samorządów, wskazując liderów w tworzeniu najlepszych warunków życia w 8 kluczowych obszarach.

Warszawa prowadzi wśród metropolii, Bielsko-Biała triumfuje w mniejszych miastach; Zabrze to "Miasto 5-lecia" za największy postęp.

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Tegoroczna, jubileuszowa 5. edycja Indeksu Zdrowych Miast po raz kolejny pokazuje, które polskie miasta tworzą najlepsze warunki do zdrowego, bezpiecznego i komfortowego życia. Ranking obejmuje 66 miast na prawach powiatu, a analiza uwzględnia osiem obszarów mających wpływ na zdrowie i dobrostan mieszkańców: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukację, mieszkalnictwo, środowisko, przestrzeń oraz infrastrukturę. Dzięki pięcioletniej perspektywie Indeks pozwala nie tylko wskazać aktualnych liderów, lecz także zidentyfikować miasta, które w sposób trwały i konsekwentny poprawiają jakość życia swoich mieszkańców.

Jubileuszowa edycja Indeksu Zdrowych Miast jest dla nas szczególnym momentem. Przez pięć lat, dzięki współpracy Grupy LUX MED, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i ruchu Open Eyes Economy, udało się stworzyć projekt, który wspiera miasta w budowaniu lepszych warunków życia dla mieszkańców. Jego siłą jest połączenie rzetelnej wiedzy naukowej, doświadczeń praktyków oraz perspektywy samych mieszkańców. Wierzymy, że taka współpraca pozwala skutecznie odpowiadać na wyzwania związane ze zdrowiem, jakością życia i zrównoważonym rozwojem miast

– podkreśla dr Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Polskie miasta pod lupą ekspertów. Te samorządy wyznaczają najwyższe standardy

W jubileuszowej, 5. edycji Indeksu Zdrowych Miast wyniki po raz kolejny zaprezentowano w podziale na dwie grupy: miasta powyżej oraz poniżej 300 tys. mieszkańców. Takie podejście pozwala porównywać samorządy funkcjonujące w zbliżonych warunkach i mierzące się z podobnymi wyzwaniami rozwojowymi.

W kategorii największych miast zwyciężyła Warszawa, która awansowała na pierwsze miejsce, zamieniając się pozycją z ubiegłorocznym liderem – Poznaniem. Stolica Wielkopolski tym razem zajęła drugie miejsce na podium. Na 3. pozycji znalazł się natomiast Lublin, który awansował aż z 5. miejsca. Zmiany w czołówce rankingu pokazują, że walka o miano najlepszego miasta do życia pozostaje niezwykle wyrównana. Wśród miast poniżej 300 tys. mieszkańców pierwsze miejsce zajęła Bielsko-Biała, wyprzedzając Rzeszów, który utrzymał drugą pozycję w zestawieniu. Na trzecim miejscu uplasował się natomiast Białystok.

Zdrowe i dobrze funkcjonujące społeczeństwo powstaje tam, gdzie odpowiedzialnie kształtowane są zarówno przestrzenie do życia, jak i środowisko pracy. Piąta, jubileuszowa edycja Indeksu Zdrowych Miast potwierdza, jak ważne jest systematyczne monitorowanie czynników kształtujących rozwój lokalnych społeczności. Od początku celem raportu było wspieranie miast w identyfikowaniu mocnych stron i obszarów wymagających szczególnej uwagi, a także inspirowanie do wdrażania rozwiązań sprzyjających zdrowiu i poprawie jakości życia mieszkańców. Dzięki konsekwentnie prowadzonej analizie możemy dziś spojrzeć na zmiany zachodzące w polskich miastach w szerszej, pięcioletniej perspektywie

– powiedział prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Miasto 5-lecia Indeksu Zdrowych Miast

Jubileuszowa, 5. edycja Indeksu Zdrowych Miast przynosi również wyjątkowe wyróżnienie. Tytuł Miasta 5-lecia przypadł miastu Zabrze, które między pierwszą a tegoroczną edycją rankingu awansowało z 58. na 27. miejsce, poprawiając swoją pozycję aż o 31 miejsc. Kolejne miejsca zajęły Bydgoszcz (awans o 23 pozycje), Rybnik (o 18 pozycji) oraz Bielsko-Biała (o 16 pozycji).

Wyniki zestawienia pokazują, że liderzy pięciolecia nie zawsze są tymi samymi miastami, które zajmują najwyższe miejsca w tegorocznym rankingu. Czołówka Indeksu pozostaje stosunkowo stabilna, natomiast największe zmiany zachodzą w środkowej i dolnej części zestawienia. Wyróżnienie Miasta 5-lecia pozwala więc dostrzec samorządy, które w ostatnich latach najskuteczniej nadrabiały dystans do liderów i konsekwentnie poprawiały warunki życia swoich mieszkańców.

Pięcioletnia historia Indeksu Zdrowych Miast pokazuje, że rozwój miasta jest procesem wymagającym konsekwencji i długofalowego podejścia. Tytuł Miasta 5-lecia pozwala dostrzec samorządy, które dzięki systematycznej pracy i przemyślanym działaniom osiągnęły największy postęp na tle innych miast. To dowód na to, że skuteczna polityka rozwoju może przynosić wymierne efekty i realnie poprawiać jakość życia mieszkańców

– powiedziała dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektorka ds. nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, koordynująca prace zespołu badawczego Indeksu Zdrowych Miast.

Co o swoich miastach sądzą mieszkańcy?

Podobnie jak w poprzednich edycjach, uzupełnieniem Indeksu Zdrowych Miast są wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców. Ankieta stanowi cenne uzupełnienie analiz opartych na danych statystycznych, pozwalając spojrzeć na jakość życia z perspektywy osób na co dzień korzystających z miejskiej infrastruktury i usług publicznych.

Wyniki badania pokazują, że mieszkańcy generalnie dobrze oceniają miejsca, w których żyją. Ponad połowa respondentów (52%) zgadza się ze stwierdzeniem, że ich miasto jest dobrym miejscem do życia.

Najwyżej ocenione przez mieszkańców miasta:

Gdańsk Białystok Rybnik

Jubileuszowa, 5. edycja Indeksu Zdrowych Miast pokazuje nie tylko, które samorządy najlepiej odpowiadają dziś na potrzeby mieszkańców, ale również jak zmieniają się polskie miasta na przestrzeni lat. Wyniki rankingu głównego, kategorii sektorowych, badania mieszkańców oraz wyróżnienie Miasta 5-lecia tworzą wielowymiarowy obraz jakości życia w polskich miastach i pozwalają spojrzeć na zdrowie mieszkańców w szerszym kontekście społecznym, środowiskowym i gospodarczym

– mówi dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

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