Od technologicznej nowinki do codziennego rytuału

Gdy Audioteka startowała w 2008 roku, smartfony dopiero zaczynały zmieniać sposób korzystania z rozrywki i kultury. Dziś format audio towarzyszy nam niemal wszędzie, stając się naturalnym elementem codzienności. W ostatnim roku produkcji audio słuchał co czwarty dorosły Polak.

„Kiedy 18 lat temu powstawała Audioteka, była pierwszym polskim startupem, który postawił na rozwój cyfrowego rynku audiobooków. Od tego czasu nie tylko zmieniła sposób, w jaki Polacy słuchają książek, ale także najmocniej w Polsce rozpropagowała format autorskich produkcji, opartych na oryginalnych scenariuszach pisanych specjalnie z myślą o słuchaniu. Dziś audio jest samodzielną formą rozrywki, która na stałe wpisała się w naszą codzienność. To rynek, który wciąż ma duży potencjał wzrostu, a my widzimy na nim przestrzeń zarówno dla nowych formatów, jak i dla dalszego rozwoju całej kategorii” - mówi Michał Brański, prezes Audioteka Group.

Autor: Audioteka/ Materiały prasowe

18 lat opowiadania historii

Przez 18 lat użytkownicy Audioteki spędzili na słuchaniu ponad 382 mln godzin, co odpowiada ponad 43 tysiącom lat nieprzerwanego słuchania. A wszystko zaczęło się od „Dywizjonu 303”, pierwszego audiobooka sprzedanego w Audiotece. Dziś słuchacze mogą wybierać spośród literatury pięknej, kryminałów, fantasy, reportaży, superprodukcji i audioseriali oryginalnych. Więcej o 18 latach Audioteki i jej jubileuszu można przeczytać na specjalnej stronie 18lat.audioteka.com .

Przez te lata wyraźnie zarysowały się też czytelnicze i słuchowe preferencje użytkowników. Najczęściej słuchanym tytułem w historii Audioteki jest „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, najpopularniejszą superprodukcją „Langer”, a najchętniej słuchanym autorem Remigiusz Mróz. Wśród lektorów od lat króluje Krzysztof Gosztyła.

„Audioteka zaczynała od kilkuset audiobooków, dziś nasz katalog liczy ponad 50 tysięcy tytułów. Za tymi liczbami stoi ogromna różnorodność historii i coraz większe możliwości wyboru dla słuchaczy. Przez 18 lat zmieniła się jednak nie tylko skala oferty Audioteki, ale też sposób opowiadania historii. Wyprodukowaliśmy już 265 superprodukcji i audioseriali, a dzięki autorskim scenariuszom, znakomitym aktorom i rozbudowanej warstwie dźwiękowej tworzymy rozrywkę, która wykracza daleko poza tradycyjnego audiobooka. Dziś słuchacze przychodzą do Audioteki nie tylko po książki, ale również po historie stworzone specjalnie do słuchania.” - mówi Jagna Wiszniewska, VP of Content w Audiotece.

W jubileuszowym roku Audioteka dynamicznie rozwija swoją ofertę, stawiając zarówno na autorskie historie audio, jak i superprodukcje oparte na książkowych bestsellerach. Tylko w 2026 roku marka zrealizowała rekordową liczbę 49 produkcji oryginalnych. Wśród tegorocznych premier znalazła się również superprodukcja „Lalka” z udziałem aktorów filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa. Jednocześnie Audioteka, w ogłoszonej w 2026 roku deklaracji Human First, podkreśla, że mimo zmian technologicznych w centrum jej uwagi pozostają ludzie: aktorzy, autorzy i twórcy.

Własny świat w słuchawkach - odpoczynek od ekranów

Badanie przeprowadzone z okazji 18-lecia Audioteki pokazuje, że słuchanie odpowiada na różne potrzeby współczesnych odbiorców. Dla 67% audiobooki są sposobem na uprzyjemnienie codziennych obowiązków, a 73% dzięki nim poznaje historie, na które nie znajduje czasu w tradycyjnej formie.

Autor: Audioteka/ Materiały prasowe

Jednocześnie audio pozwala stworzyć własną przestrzeń w świecie pełnym bodźców. 71% słuchaczy dzięki audiobookom odcina się od otoczenia i codziennych spraw, 65% zanurza się w opowieści i przeżywa emocje, a tyle samo znajduje chwilę tylko dla siebie. Dla 65% słuchanie jest również sposobem na oderwanie wzroku od innych treści na smartfonie.

Autor: Audioteka/ Materiały prasowe

„Współczesna codzienność łączy wiele aktywności i często sprzecznych potrzeb. Z jednej strony chcemy efektywnie wykorzystywać czas, z drugiej coraz bardziej potrzebujemy odpoczynku od nadmiaru bodźców. Audio doskonale wpisuje się w te napięcia: pozwala połączyć codzienne czynności z przyjemnością, a jednocześnie stworzyć własną, intymną przestrzeń. W świecie zdominowanym przez ekrany, słuchanie staje się nie tylko formą rozrywki, ale również osobistym rytuałem, który pomaga odzyskać równowagę” - komentuje Maja Musznicka-Janiec, badaczka trendów, założycielka TRENDIFY.lab.

Autor: Audioteka/ Materiały prasowe

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Źródło informacji: Audioteka