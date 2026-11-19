Dziś premiera wyczekiwanego GTA VI, które już wywołuje globalne szaleństwo i obawy o straty ekonomiczne na całym świecie.

Gra zaskakuje realizmem i skupia się na lojalności pary przestępców w gigantycznym, otwartym świecie pełnym możliwości.

Popularna influencerka zabroniła narzeczonemu grać w GTA VI, obawiając się wirtualnej zdrady z powodu relacji między bohaterami.

Sprawdź, dlaczego jej kontrowersyjna decyzja podzieliła internet i co na to twórcy gry!

19 listopada - dzień, w którym może stanąć świat

GTA VI ma swoja premierę dzisiaj, 19 listopada. Mimo, że jeszcze praktycznie nikt nie zdążył zagrać w tą grę, to już wiadomo, że będzie ona światowym fenomenem. Setki tysięcy graczy z całego świata wzięło specjalnie dzień wolny, aby moc w spokoju zagrać w GTA VI. Inni planowali wziąć chorobowe. Eksperci szacują, że amerykańska gospodarka może tego dnia stracić ponad miliard dolarów, a brytyjska nawet 400 tys. funtów.

Serioa GTA to typowa gra dla dorosłych z otwartym światem. Zaskakuje realizmem i brakiem poszanowania do prawa. W grze można robić praktycznie wszystko. GTA VI ma skupić się na postaciach pary przestępców. Lucia Caminos oraz Jason Duva próbują wyrwać się z półświatka, z równym skutkiem. W przeciwieństwie do innych serii gry w szóstej odsłonie cyklu głównym napędem historii ma być walka o przetrwanie i wzajemna lojalność. GTA VI ma zaskakiwać gigantycznym, otwartym świtem oraz niecodzienną grafiką.

Zabroniła grać narzeczonemu w GTA VI bo bała się, że ją zdradzi

Choć gracze z całego świata nie mogą doczekać się aż zanurzą się w świecie rozrywki to są również tacy, którym gra przeszkadza. Shelby Haas to popularna influencerka z ponad milionem obserwujących. Jej kariera skupia się wokół doradztwa biznesowe dla kobiet. Kobieta w swoich filmikach często porusza tematy związków i relacji. We wrześniu tego roku Shelby poślubiła Alexa Eubanka. Para regularnie publikuje razem filmy i prowadzi swoje kariery. Shelby zaskoczyła wszystkich nagraniem sprzed kilku miesięcy, w którym zapowiedziała, że jej mężczyzna nie zagra w GTA VI. Można było pomyśleć, że kobieta nie chce, aby Alex spędzał godziny na grze, zapominając o prawdziwym życiu. Okazuje się jednak, że powód jest bardziej zaskakujący. Shleby obawia się, że Alex zdradzi ją wirtualnie. GTA VI kładzie duży nacisk na relacje pomiędzy główną parą bohaterów. Jason regularnie musi dbać o swoją partnerkę Lucię. Zabiera ją na randki, obsypuje prezentami, a nawet dochodzi pomiędzy nimi do zbliżeń.

- Nie pozwalajcie swoim chłopakom, narzeczonym ani mężom grać w GTA 6, absolutnie nie - przekonuje Shleby.

Nagranie Shleby podzieliło jej widzów. Niektórzy zgodzili się, że takie zachowanie faktycznie może uchodzić na mikrozdradę i nie jest w porządku względem partnera. Inni uznali, że takie podejście jest brakiem pewności siebie i zaufania względem partnera. Internauci zwracają także uwagę, że GTA nie jest jedyną grą, w której może dochodzić do erotycznych zbliżeń pomiędzy bohaterami gry. Niektórzy ironicznie podkreślają, że grając w Simsy robili gorsze rzeczy. Do zarzutów Shleby odnieśli się także twórcy gry, którzy podkreślili, że system rozwijania relacji pomiędzy bohaterami jest opcjonalny i nie jest wymagany do skończenia głównej fabuły.

Obawy Shelby Haas, choć dla wielu mogą wydawać się przesadzone, wpisują się w szerszą dyskusję na temat wpływu wirtualnych relacji na psychikę i związki w realnym świecie. Psychologowie zajmujący się cyberpsychologią zwracają uwagę, że intensywne interakcje z postaciami w grach, zwłaszcza w rozbudowanych narracjach, mogą wywoływać realne emocje i przywiązanie, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do redefiniowania granic wierności. Zjawisko to, nazywane czasem "para-społecznymi relacjami", pokazuje, jak fikcja może przenikać do naszej rzeczywistości emocjonalnej.

QUIZ. Czy jesteś niezależną kobietą? Pytanie 1 z 9 Czym jest dla Ciebie miłość? Wszystkim, czego pragnę. Poczuciem stabilizacji i bezpieczeństwa Dopełnieniem i wzajemnym szacunkiem Radością i przede wszystkim uczuciem Następne pytanie