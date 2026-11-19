Uchylone powieki przy zasypianiu mogą pojawić się podczas przejścia między czuwaniem a snem

Ruchy gałek ocznych, grymasy i drobne drżenia często pojawiają się podczas aktywnego snu niemowlęcia

Jeśli powieki regularnie nie domykają się podczas snu, oko może być przesuszone i podrażnione

Zaczerwienienie oka, światłowstręt, wydzielina lub asymetria twarzy są wskazaniem do konsultacji z lekarzem

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Niemowlę zasypia z otwartymi oczami. Co może się wtedy dziać?

Gdy niemowlę dopiero zasypia, jego powieki mogą przez chwilę nie być całkiem zamknięte. Dziecko może też przewracać oczami pod opadającymi powiekami, poruszać ustami, robić miny albo lekko drgać rączkami i nóżkami. Tak może wyglądać aktywny sen, którego niemowlęta mają znacznie więcej niż starsze dzieci i dorośli.

Samo krótkie uchylenie powiek nie oznacza, że dziecko ma problem ze snem ani że dzieje się coś groźnego. Najczęściej widać je przy zasypianiu, podczas krótkiej zmiany fazy snu albo tuż przed przebudzeniem. Jeśli po chwili oczy są zamknięte, niemowlę oddycha spokojnie, a po przebudzeniu nie ma zaczerwienienia, łzawienia ani wydzieliny, zwykle wystarczy obserwacja.

Niedomykanie powiek podczas snu u niemowlęcia

Jeśli podczas snu jedno lub oboje oczu niemowlęcia przez dłuższy czas pozostaje wyraźnie otwarte, może to oznaczać niedomykanie powiek. Medyczna nazwa tego problemu to lagoftalmia nocna. W takiej sytuacji powierzchnia oka nie jest osłonięta powieką i może nadmiernie wysychać. Rodzic nie musi samodzielnie rozpoznawać problemu, ale powinien zwrócić uwagę, jak często powieki pozostają niedomknięte i czy dotyczy to jednego oka.

Sprawdź, czy powieki domykają się całkowicie także wtedy, gdy dziecko nie śpi i mruga. Zwróć też uwagę, czy niedomykanie zawsze dotyczy tego samego oka oraz czy rano oko jest zaczerwienione, łzawi lub wygląda na podrażnione. Krótkie nagranie z drzemki może ułatwić rozmowę z pediatrą.

Objawy, których nie warto ignorować, gdy niemowlę śpi z uchylonymi powiekami

Warto umówić wizytę u pediatry, jeśli niemowlę regularnie śpi z niedomkniętymi powiekami, dzieje się tak podczas wielu drzemek i nocy albo niedomykanie zawsze dotyczy jednego oka. Pediatra oceni, czy potrzebna jest wizyta u okulisty dziecięcego. Nie zaklejaj dziecku powiek ani nie stosuj kropli lub maści do oczu bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Pilnej konsultacji lekarskiej wymagają następujące objawy:

wyraźne zaczerwienienie oka, obrzęk powieki lub ropna wydzielina

silne łzawienie, częste pocieranie oka lub płacz podczas otwierania oka

niechęć do światła, trudność z otworzeniem oka lub mętny wygląd rogówki

asymetria twarzy, opadanie kącika ust albo wyraźnie słabsze domykanie jednego oka, gdy dziecko nie śpi

nietypowa senność, trudność w wybudzeniu, drgawki lub nagła, wyraźna zmiana zachowania

Jak spokojnie obserwować sen niemowlęcia?

Zamiast co chwilę budzić dziecko, sprawdź przez kilka dni, czy powieki zamykają się po zaśnięciu i jak wyglądają oczy po przebudzeniu. Zapisz, czy zdarza się to w każdej drzemce, tylko wieczorem czy wyłącznie w jednym oku. Takie obserwacje pomogą pediatrze ocenić, czy niedomykanie powiek wymaga dalszej kontroli.

Niezależnie od ułożenia powiek niemowlę powinno spać na plecach, na płaskim, twardym materacu w pustym łóżeczku lub dostawce. Nie przykrywaj twarzy pieluszką ani kocykiem, by ograniczyć światło lub pomóc zamknąć oczy. Jeśli powieki uchylają się tylko na krótko podczas zasypiania, a po przebudzeniu oko nie jest zaczerwienione, nie łzawi i nie ma wydzieliny, zwykle nie ma powodu do niepokoju. Jeśli niedomykanie powtarza się, warto poruszyć ten temat podczas najbliższej wizyty u pediatry.

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