Niektóre koty zdecydowanie chętniej piją wodę z kranu niż tę, która od dłuższego czasu stoi w misce.

Takie zachowanie może wynikać z naturalnej ciekawości, preferencji dotyczących ruchu wody lub niechęci do konkretnego naczynia.

Warto sprawdzić, czy pupilowi odpowiada miejsce ustawienia miski, jej materiał i odległość od jedzenia.

Jeśli zmieniają się również inne nawyki związane z piciem lub oddawaniem moczu, nie należy zwlekać z konsultacją weterynaryjną.

Część domowych mruczków znacznie chętniej spija bieżącą wodę z kranu niż tę, która od dłuższego czasu znajduje się w ich misce. Za takim wyborem zwierzęcia może stać wrodzona ciekawość, zamiłowanie do poruszającego się strumienia lub po prostu brak akceptacji dla samego pojemnika. Właściciele powinni zweryfikować, czy czworonogowi pasuje tworzywo, z którego wykonano naczynie, a także jego lokalizacja oraz dystans dzielący je od karmy. Nagłe zmiany w częstotliwości picia oraz korzystania z kuwety wymagają z kolei pilnej wizyty w gabinecie weterynaryjnym.

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Dlaczego kot pije wodę z kranu zamiast z miski?

Głównym powodem takiego zachowania bywa zazwyczaj wrodzona kocia ciekawość. Lecący z kranu strumień nieustannie się rusza, ciekawie załamuje światło i generuje dźwięki, co skutecznie przykuwa uwagę czworonoga. Z perspektywy pupila jest to zjawisko o wiele bardziej atrakcyjne niż całkowicie nieruchoma tafla w naczyniu. Zwierzę może też odbierać płynącą wodę jako znacznie świeższą od tej, która stoi w jednym miejscu przez wiele godzin.

Taka tendencja nie oznacza wcale, że każdy domowy mruczek kieruje się identycznym instynktem i zawsze wybierze umywalkę. Zwierzęta mają bardzo zróżnicowane upodobania, a wiele z nich przez całe życie bez najmniejszego oporu pije ze standardowego pojemnika. Jeżeli jednak czworonóg stale prosi o odkręcenie kurka, opiekun powinien przeanalizować jego codzienne przyzwyczajenia i poszukać rozwiązania wygodnego dla obu stron, czyli zarówno dla kota, jak i samego człowieka.

Jaka miska na wodę dla kota sprawdzi się najlepiej?

Niekiedy źródłem niechęci zwierzęcia nie jest sama ciecz, lecz naczynie, w którym się ona znajduje. Czworonogi często unikają pojemników zbyt głębokich oraz wąskich, ponieważ podczas picia dotykają wrażliwymi wąsami brzegów miski. Dla części pupili problemem bywa także specyficzny posmak lub zapach tworzywa użytego do produkcji danego modelu. Dobrym rozwiązaniem jest zakup płytkiego i szerokiego naczynia, wykonanego ze stali nierdzewnej albo ceramiki, a także jego regularne mycie oraz częsta wymiana wody. Ogromną rolę odgrywa również właściwa lokalizacja, gdyż wiele kotów preferuje picie z dala od kuwety i porcji jedzenia. Właściciel może rozmieścić w domu kilka dodatkowych naczyń i po prostu obserwować, które miejsce mruczek wybiera najchętniej.

Czy fontanna dla kota zachęci zwierzę do picia wody?

W przypadku czworonogów wykazujących silne zainteresowanie kranem świetną opcją bywa zakup specjalnej fontanny dla zwierząt. Takie akcesorium gwarantuje nieprzerwany obieg cieczy, a wybrane urządzenia mają też wbudowane filtry oczyszczające. Dla wielu mruczków automatyczne poidło stanowi znacznie ciekawszą alternatywę niż klasyczne naczynie ustawione na podłodze.

Zakup tego typu sprzętu nie daje jednak stuprocentowej pewności, że zwierzę nagle zacznie przyjmować więcej płynów. Niektóre osobniki mogą źle reagować na jednostajny hałas mechanizmu, specyficzną budowę poidła czy sam tryb jego pracy. Nowe urządzenie najlepiej wdrażać etapami, nie zabierając od razu dotychczasowej, tradycyjnej miski. Opiekun musi też pamiętać, aby regularnie rozbierać i dokładnie myć fontannę oraz wymieniać w niej filtry według wskazówek producenta.

Kot pije więcej lub mniej wody. Kiedy iść do weterynarza?

Sama fascynacja kuchennym czy łazienkowym kranem nie jest jeszcze dowodem na to, że czworonóg choruje. Właściciele muszą jednak zachować czujność w przypadku gwałtownych wahań w ilości przyjmowanych przez pupila płynów. W sytuacjach, gdy kot nagle zaczyna pić znacznie więcej, częściej wchodzi do kuwety, wydala obfitsze porcje moczu, traci na wadze lub zmienia swoje zachowanie, konieczna jest wizyta u lekarza weterynarii.

Równie niebezpiecznym sygnałem jest wyraźny spadek zainteresowania piciem, zwłaszcza gdy dochodzą do tego wymioty, utrata apetytu oraz ogólna apatia. Opiekunowie nie powinni wówczas tłumaczyć sobie, że ich podopieczny stał się po prostu bardziej kapryśny. Każda zmiana nawyków związanych z piciem wody może zwiastować poważne dolegliwości zdrowotne, dlatego zawsze wymaga szybkiej konsultacji z doświadczonym specjalistą.