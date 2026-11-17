Jak wietrzyć mieszkanie zimą?

Niektórzy w obawie przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie, nie wietrzy lub mocno ogranicza tę czynność w okresie zimowym. Czy faktycznie nie powinno wietrzyć się mieszkania w chłodniejsze dni? Otóż to błąd, który z pewnością nie wyjdzie nikomu na dobre. Wietrzenie mieszkania nawet zimą jest konieczne, choć po to, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach. W ten sposób zmniejsza się ryzyko powstawania wilgoci oraz utrzymywania się nieprzyjemnych zapachów. Jednak okazuje się, że podczas zwykłego wietrzenia mieszkania zimą można nabić sobie spory rachunek za ogrzewanie. Jak zatem prawidłowo wietrzyć mieszkanie, aby usunąć z niego wilgoć, ale ograniczyć straty ciepła? Sporym powodzeniem cieszy się niemiecki sposób na wietrzenie domu. Na czym on polega?

Wietrzą mieszkania niemieckim sposobem. Nagromadzona w domu wilgoć szybko ucieka, ale bez strat ciepła

Niemiecki sposób wietrzenia mieszkania, często nazywany "Stoßlüften" (wietrzenie uderzeniowe) lub "Querlüften" (wietrzenie na przestrzał), polega na krótkiej, intensywnej wymianie powietrza przy szeroko otwartych oknach, zamiast długotrwałego uchylania ich. Zamiast uchylać okno na wiele godzin, otwiera się je na oścież na krótki czas. Zazwyczaj trwa to od 5 do 10 minut w zależności od temperatury zewnętrznej i wielkości pomieszczenia. W bardzo mroźne dni wystarczą nawet 3-5 minut. Celem takiego wietrzenia jest szybka i całkowita wymiana wilgotnego powietrza na świeże, suche powietrze z dworu. Oczywiście, jeśli to możliwe, warto otwierać okna na przestrzał, czyli po przeciwnych stronach mieszkania. W ten sposób tworzymy w domu przeciąg, który w ciągu kilku minut zapewnia najbardziej efektywną wymianę powietrza w całym mieszkaniu.

Zasady wietrzenia mieszkania zimą. Bez wpływu na rachunki

Jeśli chcesz zapewnić w domu dobrą wentylację, wprowadź regularny rytm wietrzenia mieszkania zimą - rób to rano, tuż po pobudce, i wieczorem przed spaniem. Drugą ważną zasadą jest sposób wietrzenia. To właśnie tu wiele osób popełnia kolosalny błąd, który odbija się na płaconych przez nich rachunkach za ogrzewanie. Otóż koniecznie na czas otwierania okien należy zakręcić grzejniki. Odkręcone pokrętło kaloryfera pod wpływem zimnego powietrza uruchomi termostat, przez co grzejnik będzie pracować na zwiększonej mocy. Najlepiej najpierw zakręcić pokrętło, odczekać około 10 minut i wtedy otworzyć okno.