Sztywne i brzydko pachnące ręczniki to zmora wielu gospodarstw domowych, a popularne płyny do płukania często pogarszają sytuację.

Odkryj rewolucyjny trik od doświadczonej sprzątaczki, który sprawi, że Twoje ręczniki będą miękkie, puszyste i higienicznie czyste.

Poznaj zaskakujące połączenie dwóch domowych składników, które raz na zawsze odmieni jakość Twojego prania ręczników.

Pranie ręczników, aby były miękkie i puszyste. Sposób od sprzątaczki zwali Cię z nóg

Pranie ręczników potrafi napsuć krwi. Okazuje się, że nie wystarczy tylko włożyć ręczniki do pralki i wybrać odpowiedni program. Internet aż pęka w szwach na różnego rodzaju sposoby na pranie ręczników. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż może się wydawać. Ręczniki z uwagi na swoje zastosowanie wymagają odpowiedniego podejścia podczas prania. Przechowywane w łazience i służące do wycierania ciała mają stały kontakt z wilgocią. Połączenie materiałów oraz wody sprawia, że stają się one idealnym siedliskiem do namnażania się bakterii oraz zarazków. Z tego też powodu ręczniki powinno się dokładnie prać w wysokich temperaturach, aby zabić wszystkie drobnoustroje. Dawniej ręczniki się gotowało i w ten sposób odkażało. Takie zabiegi nie pozostawały jednak bez wpływu na jakość tkanin. Stawały się one poszarzałe oraz nieprzyjemne w dotyku. Warto pamiętać, że różne rodzaje ręczników mogą wymagać nieco odmiennego traktowania. Ręczniki z mikrofibry, popularne ze względu na swoją chłonność i szybkie schnięcie, nie powinny być prane z płynami do płukania, gdyż te mogą zatykać ich mikrowłókna i zmniejszać chłonność. Podobnie ręczniki bambusowe, choć naturalnie miękkie, najlepiej prać w niższych temperaturach i unikać silnych środków chemicznych, aby zachować ich delikatność i właściwości antybakteryjne. Zawsze sprawdzaj metki producenta!

Częste pranie może wpływać także na zapach ręczników. Wiele osób skarży się, że ich ręczniki z czasem zaczynają nieprzyjemnie pachnieć. Może to być wina nieodpowiednich detergentów lub fakt, że nie są dokładnie dobrane. To właśnie bakterie najczęściej odpowiadają za brzydkie aromaty ręczników. W takiej sytuacji aż prosi się o dodanie do prania ręczników płynów do płukania. Eksperci przekonują jednak, że to błąd. Płyny do płukania oblepiają włókna zwiększając ich sztywność, a dodatkowo mogą powodować podrażnienie oraz alergie skórne.

Do prania ręczników świetnie sprawdzają się domowe sposoby. Znajoma sprzątaczka podzieliła się ze mną swoim przepisem na czyste ręczniki. Ona do prania ręczników zawsze dodaje pokruszoną tabletkę aspiryny oraz łyżkę gliceryny. Ręczniki pierze osobno, w temperaturze 40 stopni Celsjusza i nie zapełnia bęben w 3/4 jego objętości. Gliceryna świetnie odświeża prane materiały i sprawia, że nie sztywnieją. Dodawana do prania w niewielkich ilościach sprawi, że materiały będą mięciutkie i przyjemne w dotyku. Aspiryna z kolei dobrze wywabia zabrudzenia i zabija bakterie. Takie połączenie sprawia, że ręczniki po praniu są zarówno czyste, jak i miękkie.

Kwas acetylosalicylowy zawarty w aspirynie działa jako łagodny środek wybielający i antybakteryjny, pomagając usunąć zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy, jednocześnie nie niszcząc włókien tak jak silne wybielacze. Gliceryna natomiast jest humektantem, co oznacza, że ma zdolność przyciągania i zatrzymywania wilgoci. Dzięki temu wnika we włókna tkaniny, sprawiając, że stają się one bardziej elastyczne, miękkie i przyjemne w dotyku, zapobiegając ich sztywnieniu.

Jak suszyć ręczniki?

Ręczniki powinny być suszone rozwieszone. Najlepiej jest je strzepnąć przed rozwieszeniem. Unikaj suszenia ręczników na ciepłych grzejnikach. To nie jest najlepsza metoda. Oczywiście, raz na jakiś czas możesz tak zrobić, ale długotrwałe suszenie na kaloryferach może zniszczyć ręczniki. Podobnie wygląda sytuacja z suszeniem ręczników na świeżym powietrzu w słońcu. Silne promienie słoneczne niszczą materiał i go odbarwiają. Ręczniki można suszyć na zewnętrz, ale w bardziej zacienionym miejscu.

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