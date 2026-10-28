Azjaci już to robią codziennie, a Polacy dopiero zaczynają? Tradycyjne ręczniki odchodzą do lamusa. Rossmann sprzedaje jednorazowe ręczniki

Dermatolodzy alarmują: wielokrotnie używane ręczniki do twarzy to siedlisko bakterii, które pogarszają kondycję cery i sprzyjają niedoskonałościom.

Rossmann oferuje jednorazowe ręczniki kosmetyczne z naturalnych włókien, które eliminują ryzyko zanieczyszczeń, gwarantując czystość i delikatność dla każdej skóry.

Odkryj, jak ten prosty produkt zrewolucjonizuje Twoją codzienną pielęgnację, stając się niezastąpionym elementem dla zdrowej cery.

Jednorazowe ręczniki w Rossmannie

Tradycyjne ręczniki, którymi wycieramy twarz, mają kontakt nie tylko ze skórą, ale również z wodą, kurzem, pozostałościami kosmetyków, sebum czy drobnoustrojami. Jeśli dodatkowo pozostają wilgotne i są używane wielokrotnie, trudno mówić o idealnych warunkach higienicznych. Dermatolodzy od dawna alarmują, że wilgotne, wielokrotnie używane ręczniki stanowią idealne środowisko do rozwoju bakterii, grzybów i roztoczy. Włókna tkaniny zatrzymują resztki makijażu, sebum i martwego naskórka, tworząc pożywkę dla mikroorganizmów. Regularne osuszanie twarzy takim ręcznikiem może prowadzić do przenoszenia tych patogenów na skórę, co w konsekwencji sprzyja powstawaniu wyprysków, stanów zapalnych, a nawet zaostrzeniu trądziku. Jednorazowe ręczniki eliminują to ryzyko, zapewniając czystą powierzchnię za każdym razem.

W trosce o gładką, wolną od niedoskonałości cerę coraz więcej mówi się o naturalnych, jednorazowych ręcznikach kosmetycznych.

Ich popularność dobrze pokazuje, jak zmienia się podejście do pielęgnacji. Zaczęto zwracać uwagę nie tylko na to, czym myjemy skórę, ale także na to, czym ją osuszamy.

Po umyciu twarzy sięgamy po świeży, suchy ręcznik, delikatnie osuszamy skórę i… wyrzucamy go. Idealnie sprawdzą się także w usuwaniu maseczki. Bez odkładania na brzeg umywalki, bez bakterii, bez wilgotnego materiału wiszącego przez kilka dni.

Jednorazowe ręczniki są dla wszystkich rodzajów cery, szczególnie dla skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień.

To także rozwiązanie dobre dla środowiska. Wykonanie ze 100% włókien naturalnych pozwala na recykling.

I być może właśnie dlatego jednorazowy ręcznik kosmetyczny ma szansę zostać jednym z tych niepozornych produktów, po które sięgamy z ciekawości, a po kilku tygodniach zastanawiamy się, jak wcześniej mogliśmy bez niego funkcjonować.

Różne warianty jednorazowych ręczników kosmetycznych dostępne są w drogeriach Rossmann i na Rossmann.pl

Isana, Ręczniki do twarzy z włókien bambusa, jednorazowe, wym. 20x20, 80 szt.

Ręczniki jednorazowe do twarzy Isana, wykonane w 100% z włókien bambusa o strukturze waflowej. Ręczniki są wyjątkowo chłonne i miękkie, dzięki czemu idealnie nadają się do osuszania twarzy, przy demakijażu oraz do zmywania maseczek. Bez substancji zapachowych.

Avellia, Ręczniki kosmetyczne, jednorazowe 65 szt.

Znacząco eliminują ryzyko przenoszenia bakterii i zanieczyszczeń. Sprawdzą się także dla osób z wrażliwą cerą.

Do osuszania twarzy po myciu, demakijażu lub jako pomoc w zmyciu maseczki. To jednak nie koniec ich zastosowań - po użyciu w celach kosmetycznych doskonale sprawdzą się do wytarcia umywalki, blatów czy armatury łazienkowej, co pozwala maksymalnie wykorzystać ich funkcjonalność.

Krzyżowa struktura materiału sprawia, że ręczniki są bardzo wytrzymałe - nie zmieniają kształtu, nie rozciągają się, nie pozostawiają włókien na twarzy. Wykonane w 100% z biodegradowalnych włókien roślinnych.

Są w wygodnej, innowacyjnej formie w rolce z perforacją, co umożliwia ich odpowiednie dozowanie, w zależności od potrzeb.

Są miękkie, delikatne, chłonne, wytrzymałe i pozbawione zapachu.

Npuri by Bambiboo Premium, Ręczniki kosmetyczne, jednorazowe, z włókien pochodzenia roślinnego, 50 szt.

Idealne do codziennego użytku - sprawdzą się zarówno podczas demakijażu, jak i odświeżania skóry, stanowiąc praktyczne rozwiązanie w każdej rutynie pielęgnacyjnej.

Są bardzo chłonne i delikatne dla skóry, mają wygodny kształt i rozmiar, umożliwiają delikatne oczyszczanie i osuszanie skóry, wspierają demakijaż oraz codzienną pielęgnację, ułatwiają aplikację kosmetyków (np. toniku czy serum).

Są wykonane z włókniny Premium w 100% pochodzenia roślinnego. Struktura SoftGrid skutecznie chłonie wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia, jednocześnie pozostając delikatna nawet dla skóry wrażliwej i problematycznej.

Nie pozostawiają włókien ani drobinek. Dzięki wygodnemu rozmiarowi (21 × 20 cm) zapewniają komfort użytkowania. Mogą być stosowane na sucho lub na mokro - z wodą, hydrolatem lub ulubionym kosmetykiem. Nie zawierają substancji zapachowych ani zbędnych dodatków.

Praktyczne, kartonowe opakowanie umożliwia łatwe wyciąganie ręczniczków i wygodne przechowywanie. Estetyczna forma sprawia, że produkt dobrze prezentuje się w łazience, a kompaktowy format sprawdzi się także w podróży lub na treningu.

Choć ich głównym przeznaczeniem jest osuszanie twarzy, jednorazowe ręczniki kosmetyczne to prawdziwi multitaskerzy w łazience. Świetnie sprawdzą się nie tylko do demakijażu i zmywania maseczek, ale także do aplikacji toników i esencji, jako delikatne narzędzie do peelingu enzymatycznego, czy nawet do osuszania pędzli do makijażu po ich umyciu. Ich wytrzymałość pozwala na to, by po spełnieniu swojej kosmetycznej roli, posłużyły do szybkiego przetarcia luster, kranów czy umywalki, zanim trafią do recyklingu.

Quiz psychologiczny dla kobiet. Jaką boginią mitologiczną jesteś? Bliżej Ci do pięknej Afrodyty czy walecznej Artemidy? Pytanie 1 z 7 Jak spędzasz wolny wieczór? Realizując ambitny projekt, który pochłania całą Twoją uwagę Z książką i kubkiem herbaty, w zaciszu własnego domu W eleganckiej restauracji, delektując się wykwintnym jedzeniem i winem Na łonie natury, wędrując po lesie lub obserwując gwiazdy W otoczeniu przyjaciół, śmiejąc się i tańcząc do białego rana Następne pytanie

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

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