Koniec z suchymi i pękającymi dłońmi jesienią. Podgrzej i zanurz dłonie na 10 minut. Popękana skóra się zregeneruje i nawilży. Sposób na suche dłonie

Zimowe chłody i codzienne nawyki bezlitośnie niszczą skórę dłoni, powodując bolesne pęknięcia, których nie uleczą nawet drogie kremy.

Mróz, wiatr, częste mycie czy detergenty to tylko część winowajców; poznaj prosty sposób na ekspresową regenerację.

Odkryj domowy zabieg, który w zaledwie 10 minut przywróci dłoniom miękkość i elastyczność – zapomnij o suchości i bólu!

Przyczyny suchej skóry na dłoniach jesienią i zimą

Jesienią i zimą skóra na naszych dłoniach jest przesuszona do tego stopnia, że często zaczyna pękać w okolicy kostek. W efekcie powstają bolesne rany, które nie chcą się goić. Czasami ich stan jest tak zły, że nie pomaga nawet krem nawilżający. Oczywiście przyczyn suchej skóry na dłoniach jest wiele. Winny może być mróz, wiatr, stosowanie silnych detergentów, suche powietrze, nieprawidłowa pielęgnacja, czy odwodnienie organizmu. Przyczyną suchej skóry na dłoniach może być także częste mycie rąk, stosowanie preparatów do dezynfekcji, a także noszenie rękawiczek jednorazowych. Co zatem zrobić, aby uratować spierzchnięte i popękane dłonie? Czy istnieje skuteczny sposób na zagojenie powstałych ran i przywrócenie skórze naszych dłoni dawnego wyglądu?

Koniec z suchymi i pękającymi dłońmi jesienią. Tak szybko zregenerujesz skórę

Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na zregenerowanie suchej skóry na dłoniach jest kąpiel w oliwie z oliwek. Wystarczy jeden zabieg wykonany wieczorem, a dłonie odzyskają swój dawny wygląd. Podgrzej delikatnie dwie szklanki oliwy z oliwek i zanurz w niej swoje dłonie. Po 10 minutach wytrzyj ręcznikiem papierowych, a nie będzie śladu po spierzchniętej skórze.

Sposób na suche dłonie. Jak działa oliwa z oliwek na popękaną skórę?

Oliwa z oliwek zastosowana na suche dłonie działa na nie jak emolient. Tworzy na skórze barierę, zapobiegając utracie wody. Dzięki temu skóra pozostaje nawilżona. Oliwa z oliwek jest bogata w tłuszcze, które uzupełniają naturalne lipidy skóry, często uszkodzone przez czynniki zewnętrzne. Ma ona też właściwości przeciwzapalne, co może pomóc w łagodzeniu podrażnień i zaczerwienień skóry. Dzięki kąpieli w ciepłej oliwie z oliwek skóra staje się bardziej miękka i elastyczna.

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