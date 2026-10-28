Jeden kolor, wiele możliwości – nowoczesna garderoba na jesień

TON W TON, ALE Z TWISTEM

Monochromatyczne stylizacje nie muszą oznaczać ubrań w identycznym odcieniu. Wręcz przeciwnie – trend tonal dressing polega na łączeniu kilku tonów tego samego koloru, co pozwala uzyskać ciekawszy, wielowymiarowy efekt. W kolekcji bonprix prym wiodą szarości, które można zestawiać od jasnego melanżu po głęboki grafit. Warto przy tym wykorzystać prosty trik stylistów – najjaśniejszy element umieścić blisko twarzy, a ciemniejsze odcienie pozostawić w dolnej części sylwetki. Szary sweter zestawiony z grafitowymi spodniami stworzy spójną bazę, którą można przełamać czarnymi dodatkami. Z kolei połączenie dzianiny z materiałem imitującym skórę pozwoli uzyskać ciekawy kontrast nawet w całkowicie czarnym zestawie.

OVERSIZE NA NOWYCH ZASADACH

Przez lata w modzie obowiązywała zasada równowagi – szeroka góra wymagała dopasowanego dołu i odwrotnie. Dziś coraz częściej ustępuje ona miejsca stylizacjom, w których swobodne, luźniejsze kroje odgrywają główną rolę. Szerokie spodnie zestawione z obszernym swetrem mogą wyglądać równie efektownie jak klasyczne połączenie z dopasowaną bluzką. Sekret tkwi w detalach. Delikatne podwinięcie rękawów, odsłonięcie nadgarstków czy częściowe wsunięcie swetra w spodnie pozwala nadać sylwetce lekkości. W kolekcji bonprix luźniejsze fasony można również zestawiać z krótszymi marynarkami, które optycznie zaznaczają talię i nadają całości bardziej wyrazistą formę.

STYLIZACYJNY MIX ZAMIAST GOTOWYCH ZESTAWÓW

Coraz większą rolę w budowaniu garderoby odgrywa nie liczba ubrań, lecz ich uniwersalność. Zamiast przypisywać poszczególne elementy do konkretnych okazji, warto eksperymentować z ich przeznaczeniem. Eleganckie spodnie nie muszą być zarezerwowane wyłącznie do biura, podobnie jak marynarka nie zawsze wymaga formalnego towarzystwa. Dobrym przykładem są szerokie spodnie z kolekcji bonprix. Zestawione z marynarką stworzą elegancki komplet, ale wystarczy dodać miękki sweter i płaskie buty, by uzyskać bardziej swobodny efekt. Z kolei połączenie ich z dopasowaną górą, wyrazistą biżuterią i niewielką torebką sprawdzi się podczas wieczornego wyjścia. To właśnie takie nieoczywiste zestawienia pozwalają odkrywać dobrze znane fasony na nowo.

Nowa kolekcja bonprix udowadnia, że nawet najbardziej klasyczne elementy garderoby mogą stać się punktem wyjścia do modowych eksperymentów. Wystarczy zmienić proporcje, pobawić się odcieniami lub przełamać elegancki zestaw bardziej swobodnym dodatkiem.

Autor: bonprix/ Materiały prasowe

Autor: bonprix/ Materiały prasowe