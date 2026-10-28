Gap i Victoria Beckham prezentują drugą kolekcję na sezon jesień/zima 2026

„Przy tej drugiej odsłonie współpracy chcieliśmy rozwinąć język projektowy, który wypracowaliśmy w pierwszej kolekcji. Tym razem mocniej koncentrując się na fakturach, proporcjach i warstwach, a jednocześnie zachowując swobodę i uniwersalność, tak charakterystyczne dla Gap. Każdy element został zaprojektowany jako część nowoczesnej garderoby. Jest dopracowany i przemyślany, a zarazem niewymuszony i daje wiele możliwości stylizacji” - mówi Victoria Beckham.

„Od samego początku zakładaliśmy, że nasza współpraca będzie miała dwa rozdziały, dzięki czemu będziemy mogli rozwinąć solidne podstawy stworzone przez pierwszą kolekcję i pójść o krok dalej w drugiej. Bardzo pozytywny odbiór wiosennej kolekcji przez klientów potwierdził nasze pierwotne przekonanie. Wyjątkowa perspektywa projektowa Victorii Beckham pozwala spojrzeć na kultowe podstawy garderoby Gap z nowej strony. Ta kolekcja rozwija ten kierunek, oferując bardziej wyrafinowane elementy garderoby stworzone z myślą o codziennym noszeniu”. - powiedział Mark Breitbard, prezes i dyrektor generalny Gap.

Tej jesieni na pierwszy plan wysuwają się dzianiny, które zapewniają ciepło, ciekawą fakturę i elegancję. Wśród propozycji znalazły się golfy z wełny merino, swetry z wysokim kołnierzem wykonane z charakterystycznego dla Gap materiału CashSoft oraz swetry zapinane na zamek z wełny i kaszmiru. Kolekcję okryć wierzchnich tworzą m.in. oversize’owa parka, oversize’owe, satynowe kurtki bomberki oraz płaszcze Chesterfield z domieszką wełny. Rozwijając sukces wiosennej kolekcji, marka prezentuje także nowe odsłony denimu Gap: jeansy o prostych nogawkach i podwyższonym stanie - jeden z charakterystycznych fasonów Victorii Beckham - a także luźne jeansy z obniżonym stanem i troczkami, kurtkę jeansową z kołnierzem zapinanym na zatrzask, koszulową kurtkę jeansową oraz sezonowe propozycje z sztruksu.

Paleta kolorystyczna kolekcji czerpie inspirację ze świata sztuki, a konkretnie z dzieł znajdujących się w kolekcji Doris i Donalda Fisherów w San Francisco Museum of Modern Art. Grafit, głębokie odcienie zieleni, ciepłe brązy, nasycone odcienie czerwieni oraz ponadczasowe, neutralne kolory nadają kolekcji wyrafinowany, sezonowy charakter.

W kampanii wzięła udział modelka Mona Tougaard, a za koncepcją kreatywną stoi Calvin Leung, dyrektor kreatywny Gap. Stylizację przygotował Alastair McKimm, a zdjęcia wykonał Glen Luchford. Oszczędna estetyka kampanii kieruje uwagę na fasony, materiały i stylizacje, oddając wyrafinowaną pewność siebie oraz niewymuszoną elegancję, które stanowią sedno tej współpracy.

Autor: GAP x Victoria Beckham/ Materiały prasowe

Autor: GAP x Victoria Beckham/ Materiały prasowe

Autor: GAP x Victoria Beckham/ Materiały prasowe