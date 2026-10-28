Zimowe i świąteczne dekoracje w Pepco. Ceny dodatków do domu zaczynają się od 10 złotych

• Asortyment sieci Pepco wzbogacił się o świąteczne i zimowe akcesoria, które pozwalają na niedrogą metamorfozę domowych wnętrz.

• Klienci znajdą w sklepach między innymi figurki przedstawiające jelenie oraz leśne zwierzęta, a także złote choinki pasujące do zimowego wystroju salonu.

• W ofercie wyróżniają się również miękkie tkaniny na chłodne wieczory, ceramiczne świeczniki, lampki LED oraz świece zapachowe.

• Najtańsze artykuły kosztują tylko 10 zł, jednak przed wyjściem na zakupy dobrze jest zweryfikować ich dostępność, gdyż asortyment w poszczególnych placówkach bywa zróżnicowany.

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Świąteczne dekoracje i figurki do salonu w ofercie Pepco

Na stronie internetowej sieci Pepco zaprezentowano ozdoby inspirowane zimowym krajobrazem, w tym figurki zwierząt oraz metalowe drzewka. Mniejszy wariant złotej choinki wyceniono na 15 zł, natomiast za większy model trzeba było zapłacić 25 zł. Klienci mogli również nabyć świąteczną dekorację w formie złotego jelenia w cenie 25 zł, podczas gdy koszt figurki przedstawiającej leśne zwierzęta z jeleniem wynosił 15 zł.

Tego typu akcesoria świetnie prezentują się na stołach, komodach czy półkach, szczególnie w połączeniu z ciepłym oświetleniem, jasnymi tkaninami i naturalnymi surowcami. Aby nadać pomieszczeniom sezonowy klimat, nie ma potrzeby ozdabiania od razu całego domu, ponieważ często wystarczy do tego zaledwie kilka drobnych przedmiotów.

Zimowe tekstylia, świece zapachowe i lampki LED w Pepco

Miłośnicy praktycznych rozwiązań mogą zainteresować się oświetleniem oraz świecami. W asortymencie Pepco pojawiła się między innymi świeca o zapachu pierników w świątecznym opakowaniu, która kosztowała 10 zł, oraz świeca LED przypominająca kształtem szyszkę w cenie 12 zł. Również na 12 zł wyceniono biały, ceramiczny świecznik wyglądający jak domek. Te niewielkie przedmioty ułatwiają zaaranżowanie przytulnego miejsca na zimowe wieczory. Marka przygotowała także łączące estetykę z użytecznością tekstylia, wśród których znalazł się koc sherpa ze wzorem imitującym korę drzewa za 40 zł oraz futrzana narzuta kosztująca 100 zł. Wspomniane tkaniny dobrze dopełnią wystrój sypialni bądź salonu, zwłaszcza gdy poszukujemy miękkich materiałów w naturalnych barwach.

Jak kupować świąteczne dekoracje w Pepco i nie przepłacać?

Przed udaniem się do sklepu dobrze jest zaplanować docelową stylistykę pomieszczenia. Połączenie beżowych tkanin, jasnych świec i złotych figurek pozwoli uzyskać stonowaną aranżację, z kolei błyszczące dodatki oraz intensywne barwy zapewnią bardziej klasyczny, bożonarodzeniowy klimat. Warto też zawczasu ocenić, które akcesoria posłużą przez cały sezon zimowy, a które mają charakter wyłącznie świąteczny.

Poszczególne placówki mogą różnić się dostępnością oraz cenami towarów, a niektóre produkty trafiają na półki etapami. Z tego powodu przed wizytą w sklepie Pepco dobrze jest zapoznać się z informacjami w serwisie internetowym sieci i mieć na uwadze, że wybrane wzory nie muszą znajdować się w każdym punkcie sprzedaży. Dla osób planujących drobne odświeżenie mieszkania takie sezonowe dodatki stanowią jednak łatwy sposób na zmianę wystroju bez przeprowadzania drogiego remontu.