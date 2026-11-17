Brakuje jednej odgórnej reguły wskazującej konkretny dzień na dekorowanie drzewka, dlatego Polacy najczęściej ubierają choinkę 6 grudnia , w połowie miesiąca albo bezpośrednio przed samą Wigilią.

, w połowie miesiąca albo bezpośrednio przed samą Wigilią. Rodziny wychowujące dzieci bardzo chętnie wybierają termin mikołajkowy, co pozwala im dłużej radować się obecnością świątecznych dekoracji w domach.

w domach. Dawniej przystrajanie drzewka stanowiło bezpośredni element przygotowań do Bożego Narodzenia, więc w części domów zwyczaj ten wciąż praktykuje się 22, 23 lub 24 grudnia .

. Decydując się na żywą roślinę, musimy pamiętać o szybszym opadaniu igieł w ogrzewanych pokojach, natomiast sztuczne drzewko możemy bez przeszkód ubrać nawet parę tygodni przed świętami.

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Kiedy ubrać choinkę w grudniu? Mikołajki czy ostatnie dni przed Wigilią

W wielu polskich domach sezon na świąteczne przystrajanie pokojów rusza pełną parą już 6 grudnia, ponieważ mikołajki to jeden z najchętniej wybieranych terminów na postawienie drzewka. Na taki krok decydują się zwłaszcza rodzice z dziećmi, którzy chcą jak najdłużej chłonąć wyjątkowy klimat Bożego Narodzenia. Spora grupa osób woli jednak wstrzymać się z tym zadaniem do połowy miesiąca, a nawet odłożyć dekorowanie na 22 lub 23 grudnia. Taki wybór wynika z tradycyjnego podejścia, które zakłada szykowanie domowego zacisza dopiero na ostatniej prostej przed uroczystościami. W licznych rodzinach wciąż kultywuje się także zwyczaj ubierania choinki dokładnie w dniu Wigilii, co stanowi niezwykle istotny punkt przedświątecznych przygotowań.

Polska tradycja ubierania choinki. Jak zmieniały się świąteczne zwyczaje?

Warto pamiętać, że w naszym kraju zwyczaj przystrajania świątecznego drzewka przyjął się stosunkowo późno, stopniowo wypierając z domów dawniejsze dekoracje, do których należała między innymi podłaźniczka. Zgodnie z tradycją choinka zawsze symbolizowała czas bezpośrednio poprzedzający Boże Narodzenie, a zawieszanie na niej ozdób wpisywało się w rytuał szykowania wieczerzy wigilijnej. Obecnie Polacy znacznie rzadziej trzymają się kurczowo jednego wyznaczonego terminu. Część osób decyduje się na rozłożenie gałązek już w ostatnich dniach listopada, podczas gdy reszta cierpliwie czeka na nadejście grudnia. Żadne z tych podejść nie jest jednak błędne i każde ma swoich zwolenników.

Żywa czy sztuczna choinka w domu? Sprawdź, jak długo postoi świąteczne drzewko

Posiadacze sztucznych drzewek nie muszą przejmować się kalendarzem, ponieważ taką dekorację mogą bez obaw rozstawić w salonie nawet na kilka tygodni przed pierwszą gwiazdką. Zupełnie innych zasad wymaga jednak żywa choinka, która w ogrzewanych mieszkaniach z upływem czasu nieuchronnie zaczyna gubić igliwie. Aby naturalna roślina utrzymała swoją świeżość przez całe święta, najlepiej przywieźć ją do domu krótko przed planowanym ubieraniem. Kluczową rolę w pielęgnacji żywego drzewka odgrywa także regularne uzupełnianie wody w stojaku oraz ustawienie go w bezpiecznej odległości od gorącego grzejnika.

Najlepszy termin na ubieranie choinki. Kiedy postawić drzewko w salonie?

Ostateczny wybór dnia na wyciągnięcie bombek i światełek powinien zależeć wyłącznie od naszej własnej radości oraz utartych w danej rodzinie nawyków. Równie dobrze możemy przystroić gałązki w mikołajki, w okolicach połowy grudnia, jak i w przeddzień samej Wigilii. Próżno szukać jakichkolwiek sztywnych nakazów, które zmuszałyby nas do czekania z dekorowaniem na konkretną datę. W tym wszystkim liczy się przede wszystkim to, by przystrojone drzewko sprawiało frajdę wszystkim domownikom i budowało ten niepowtarzalny nastrój, za którym tęsknimy przez okrągły rok.