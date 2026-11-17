Listopad to kluczowy moment, by podjąć ostatnie kroki i skutecznie zabezpieczyć maliny przed mrozem oraz wyniszczającymi chorobami grzybowymi.

Odkryj sprawdzony biologiczny oprysk, który jest bezpieczny dla roślin i zapylaczy, a jednocześnie nieoceniony w walce z groźną szarą pleśnią.

Sprawdź, jakie naturalne materiały najlepiej sprawdzą się do okrywania krzewów, aby zapewnić im przetrwanie zimy i obfite plony w przyszłym roku.

Listopadowy zabieg malin, dzięki którym lepiej przetrwają zimę

Późna jesień powoli kończy okres ogrodniczy. To czas, gdy nastają przymrozki i prace w ogrodzie ustają. Przed tym należy przygotować rośliny do zimy i przeprowadzić ostatnie zabiegi wzmacniające. Zdarza się, że późne odmiany malin kończą owocowanie nawet w listopadzie. Oznacza to, że masz niewiele czasu, aby wzmocnić krzewy przed nadchodzącymi wiatrami oraz mrozami. Późną jesienią krzewy mogą być nadal atakowane przez choroby grzybowe. Szczególnie niebezpieczna jest szara pleśń, która może poważnie uszkodzić pędy malin.

Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że w walce z chorobami grzybowymi malin ważna jest prewencja. Również schyłek jesieni jest dobrym czasem na ostatni oprysk przeciwko właśnie szarej pleśni. Wśród polecanych jesiennych oprysków na maliny jest Polywersum WP. Jest to biologiczny środek grzybobójczy zawierający grzyb Pythium oligandrum. Jest on całkowicie bezpieczny dla roślin, ludzi oraz zapylaczy. Polywersum WP używa się poprzez wsypanie proszku do zimnej wody i odstawienie na jedną godzinę. W tym czasie zarodniki grzybów zaczynają działać. Oprysk stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta i może go wykonać jeszcze późną jesienią.

Jak zabezpieczyć maliny przed zimą?

Zabezpieczanie malin przed zimą jest kluczowe, ponieważ są one narażone na kilka zagrożeń. Przede wszystkim mrozy mogą uszkodzić pędy i system korzeniowy, co znacząco obniży plon w kolejnym sezonie lub nawet doprowadzi do obumarcia rośliny. Dodatkowo, zimowy wiatr i susza fizjologiczna (gdy ziemia jest zamarznięta, a rośliny nie mogą pobierać wody) mogą spowodować wysychanie pędów. Odpowiednie okrycie chroni również przed gwałtownymi zmianami temperatury, które są równie szkodliwe jak sam mróz. Do okrywania malin doskonale sprawdzą się naturalne materiały. Możesz wykorzystać suche liście (np. dębowe, które wolno się rozkładają), słomę, gałązki iglaków (stroisz) lub korę sosnową. Te materiały nie tylko chronią przed mrozem, ale także zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza i stopniowo użyźniają glebę. Ważne, aby warstwa okrycia była odpowiednio gruba – około 15-20 cm nad systemem korzeniowym i podstawą pędów.

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