Kiszonki najlepiej wprowadzać po 1. roku życia, głównie ze względu na dużą zawartość soli

Ogórek kiszony i kapusta kiszona powinny być dodatkiem, a nie codzienną porcją warzyw

Dla małego dziecka ogórek należy pokroić bardzo drobno, a kapustę posiekać na krótkie kawałki

Kiszonki nie zastępują leczenia biegunki, zaparć ani nawracających bólów brzucha

Plac Zabaw odc. 29 - Rozwód rodziców

Od kiedy dziecko może jeść kiszonki?

Kiszonki w diecie dziecka można rozważyć po ukończeniu 1. roku życia, gdy maluch je już różnorodne posiłki i radzi sobie z gryzieniem miękkich kawałków. Nie są jednak obowiązkowym elementem rozszerzania diety ani produktem, który niemowlę musi jeść dla zdrowia jelit. U dzieci w pierwszym roku życia lepiej wybierać świeże lub gotowane warzywa bez dodatku soli.

Powód jest prosty: ogórki i kapusta kiszona zwykle zawierają dużo soli. Posiłków dla niemowląt nie należy dosalać, a słone produkty mogą znacząco zwiększyć ilość soli w ich diecie. Po pierwszych urodzinach niewielka ilość kiszonki od czasu do czasu może urozmaicić smak posiłku, ale nie powinna zastępować zwykłych warzyw.

Jak bezpiecznie podać dziecku ogórka i kapustę kiszoną?

Ogórka kiszonego najlepiej podać dziecku w postaci bardzo drobno posiekanych kawałków, jako dodatek do kanapki, jajka, twarożku lub obiadu. Duży, śliski kawałek może zostać połknięty zbyt szybko, zwłaszcza przez dziecko, które dopiero uczy się dokładnie gryźć. Przy jedzeniu dziecko powinno siedzieć prosto i być pod opieką dorosłego.

Kapusta kiszona ma długie, włókniste paski, dlatego przed podaniem maluchowi trzeba ją drobno posiekać na krótkie kawałki. Można podać małą porcję jako dodatek do obiadu, a nie pełną miseczkę. Jeśli kiszonka jest bardzo słona, można ją krótko przepłukać wodą, choć wtedy zmieni się jej smak.

Wybieraj kiszonki przechowywane w odpowiednich warunkach, bez śladów pleśni i śliskiej powierzchni. Zrezygnuj z produktu, który ma nieprzyjemny lub wyraźnie zmieniony zapach. Jeśli chcesz kupić kiszonkę, wybierz warzywa fermentowane, a nie konserwowe warzywa zalane octem.

Jaka porcja kiszonek będzie odpowiednia dla dziecka?

Na początek wystarczy łyżeczka drobno posiekanej kapusty albo kilka małych kawałków ogórka. Najlepiej podać je podczas zwykłego posiłku i obserwować, czy dziecku odpowiada ich kwaśny smak oraz konsystencja. Nie ma potrzeby namawiać do zjedzenia porcji, jeśli dziecko odmawia.

Kiszonki traktuj jako okazjonalny dodatek, a nie codzienny element śniadania czy kolacji. W diecie dziecka powinny częściej pojawiać się warzywa świeże, gotowane i pieczone, ponieważ zwykle mają znacznie mniej soli. Tego samego dnia warto też ograniczyć inne słone produkty, na przykład wędliny, sery żółte, paluszki czy gotowe dania.

Czy kiszonki wspierają jelita dziecka?

Fermentowane warzywa mogą zawierać żywe bakterie powstające w procesie kiszenia, ale ich rodzaj i ilość różnią się w zależności od produktu. Zależą między innymi od produktu, sposobu przygotowania i przechowywania. Dlatego ogórków ani kapusty kiszonej nie należy traktować jak probiotyku, czyli preparatu zawierającego określone szczepy bakterii w ustalonej dawce.

Kiszonki nie leczą zaparć, biegunki ani nawracającego bólu brzucha. Jeśli po ich zjedzeniu dziecko ma luźne stolce, ból brzucha lub wyraźnie źle się czuje, po prostu zrezygnuj z podawania i wróć do łagodniejszych warzyw. Po 1. roku życia najlepiej zacząć od małej porcji drobno pokrojonej kiszonki i podawać ją od czasu do czasu jako dodatek do posiłku.

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