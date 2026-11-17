Stęchły zapach i pleśń w pralce to problem, który wymaga natychmiastowego działania, by pranie było świeże. Odkryj genialny, domowy sposób na gruntowne odświeżenie urządzenia, bez drogich detergentów. Wystarczy wsypać pięć łyżek pewnego proszku i uruchomić pustą pralkę, by skutecznie usunąć wszystkie zanieczyszczenia. Sprawdź, jak prosty składnik z Twojej kuchni raz na zawsze rozwiąże problem nieprzyjemnego zapachu i pleśni!



Sposób na czyszczenie pralki z pleśni i stęchłego zapachu

O regularnym czyszczeniu pralki powinien pamiętać każdy z nas. To ono zagwarantuje nam, że pranie będzie czyste i pachnące, ale także sprawi, że urządzenie posłuży nam możliwie jak najdłużej. Jak często powinno się czyścić pralkę? Czynność tę powinno się wykonywać przynajmniej raz w miesiącu lub raz na 30 cykli. W przeciwnym wypadku zacznie rozwijać się w niej pleśń, a zalegający w jej wnętrzu brud będzie wydzielać nieprzyjemny zapach. To z kolei sprawi, że pranie będzie śmierdzieć stęchlizną, a w końcu nie o to nam chodzi. Ale nie musisz kupować specjalnych detergentów, aby dokładnie wyczyścić swoją pralkę i usunąć z niej pleśń. Doskonale sprawdzą się też domowe sposoby. A czym usunąć brzydki zapach z bębna pralki? Pomoże kwasek cytrynowy.

Ten proszek w odpleśnianiu pralki to istne złoto. Wsyp 5 łyżek i uruchom pustą pralkę, a stęchły zapach i pleśń znikną od razu

Kiedy zauważysz, że z wnętrza Twojej pralki śmierdzi najlepiej od razu przystąp do gruntownego czyszczenia. Czym powinno się czyścić pralkę z pleśni? Tu wystarczy wsypać pięć łyżek kwasku cytrynowego do bębna. Następnie ustaw puste pranie o temperaturze 90 stopni Celsjusza. Po zakończeniu wyjmij filtr z pralki i dokładnie go wymyj pod bieżącą wodą. Po zakończonym cyklu pralka będzie pachnieć świeżością. Kwasek cytrynowy to dosłownie pogromca pleśni w pralce, ale też doskonale neutralizuje brzydkie zapachy.

Jak wyczyścić pralkę i jej elementy?

Oczywiście oprócz czyszczenia wnętrza pralki, należy pamiętać także o starannym umyciu jej kołnierza gumowego, szuflady i filtrów. Przygotuj roztwór wody z octem w proporcjach 2:1. Wymyj nim kołnierz wokół bębna i namocz na 15 minut szufladę na proszek. Następnie szczoteczką do zębów dokładnie ją wyszoruj. Kiedy będzie czysta zamontuj ją w swoim miejscu. Należy pamiętać także o filtrze, który znajduje się na dole urządzenia. Wyjmij go i wyszoruj szczoteczką, usuwając wszelkie kłaczki.

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