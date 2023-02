Niepełnosprawna influencerka zostanie mamą. Ludzie nie szczędzą jej przykrych słów. "To egoistyczne"

Niepełnosprawna kobieta pochwaliła się ciążą

Alex Dacy zmaga się z SMA, czyli rdzeniowym zanikiem mięśni. Kobieta jest przykuta do wózka inwalidzkiego, jednak mimo to stara się żyć normalnie jak inni. Alex prowadzi konto na Instagramie @wheelchair_rapunzel, gdzie obserwuje ja ponad 200 tysięcy osób. Influencerka dzieli się kadrami ze swojego życia, pokazuje, jak wygląda codzienność niepełnosprawnej osoby i stara się w ten sposób dodać otuchy ludziom w podobnym sytuacji. Jakiś czas temu Alex Dacy podzieliła się ze swoimi obserwatorami radosną nowiną - kobieta wkrótce zostanie po raz pierwszy mamą. Niestety nie sądziła, że za to spłynie na nią taki hejt. Ludzie zarzucali jej, że zajście w ciąże przez niepełnosprawną osobę to egoistyczne postępowanie, gdyż ich zdaniem nie będzie w stanie wykonywać podstawowych czynności w opiece nad dzieckiem.

Ludzie ją krytykują przez to, że jest w ciąży

"Niepełnosprawne rodzicielstwo jest mocno piętnowane w społeczeństwie i dlatego chcę zacząć o tym mówić" - napisała w jednym z postów na Instagramie. Alex Dacy nie bierze sobie do serca tych kąśliwych uwag internautów i odpowiada na ich kąśliwe komentarze. "Czy zmienianie pieluchy przez matkę to warunek szczęśliwego dzieciństwa?" - pisze w jednym z postów kobieta. Alex podkreśla, że osoby niepełnosprawne zasługują na miłość i normalne życie jak każdy człowiek.

