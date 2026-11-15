Action rusza ze świąteczną ofertą. Skrzaty, światełka i inne ozdoby kupisz za grosze

W obowiązującej od 11 do 17 listopada 2026 roku gazetce sieci Action znalazły się przecenione ozdoby bożonarodzeniowe.

Klienci zapłacą teraz 6,95 zł zamiast 8,95 zł za dwumetrowy łańcuch świetlny z figurkami , a także za świątecznego elfa lub skrzata.

, a także za świątecznego elfa lub skrzata. Najtańsze drobiazgi to naklejki okienne w cenie 2,28 zł oraz brokatowe kokardy za 2,39 zł. Asortyment obejmuje również kalendarz adwentowy do własnoręcznego uzupełnienia za 9,95 zł i świecącą choinkę kosztującą 29,95 zł.

Obniżki cen trwają do 17 listopada, jednak zatowarowanie poszczególnych placówek bywa różne. Z tego powodu dobrze jest przejrzeć ofertę i udać się do sklepu z wyprzedzeniem, zanim najbardziej rozchwytywane artykuły zostaną wyprzedane.

Świąteczna oferta Action. Jakie dekoracje na Boże Narodzenie objęto promocją?

Klienci planujący wcześniejsze udekorowanie domu na Boże Narodzenie znajdą odpowiedni asortyment w gazetce Action, która jest ważna od 11 do 17 listopada 2026 roku. Uwagę zwraca przede wszystkim dwumetrowy łańcuch świetlny wyposażony w świąteczne figurki, przeceniony z regularnych 8,95 zł na 6,95 zł. Ten drobny element oświetleniowy dobrze zaprezentuje się na parapecie, regale bądź jako część większego stroika.

Identyczną kwotę trzeba przygotować na zakup świątecznego elfa lub skrzata. Obecna cena tej figurki została obniżona z dotychczasowych 8,95 zł i wynosi dokładnie 6,95 zł. Sieć przygotowała również szereg innych akcesoriów do dekoracji wnętrz, pakowania upominków oraz przystrajania wigilijnego stołu.

Tanie ozdoby świąteczne w Action. Ceny kokard i naklejek zaczynają się od 2 złotych

Wśród propozycji dla miłośników własnoręcznego przystrajania wnętrz nie zabrakło niewielkich i tanich akcesoriów. Przykładowo cena brokatowej kokardy spadła z 2,95 zł do poziomu 2,39 zł. Klienci mogą też zaopatrzyć się w bożonarodzeniowe naklejki okienne o wymiarach 38 × 30 cm za 2,28 zł, co oznacza obniżkę z wcześniejszych 2,89 zł.

Pozostała część asortymentu obejmuje między innymi podświetlane drzewko choinkowe w rozmiarze 18 × 40 cm, którego koszt obniżono z 37,95 zł do 29,95 zł. Z kolei za kalendarz adwentowy przeznaczony do samodzielnego zapełnienia trzeba zapłacić 9,95 zł zamiast standardowych 12,95 zł. Tego typu artykuły sprawdzą się zarówno podczas aranżacji domowej przestrzeni, jak i przy tworzeniu niewielkich prezentów dla rodziny.

Do kiedy trwa świąteczna promocja w Action? Warto pospieszyć się z zakupami

Niższe ceny na opisany asortyment utrzymają się w dniach od 11 do 17 listopada 2026 roku. Klienci muszą mieć jednak na uwadze, że zatowarowanie poszczególnych punktów sprzedaży bywa odmienne. Ze względu na bardzo niskie kwoty wybrane warianty i modele ozdób mogą błyskawicznie znikać ze sklepowych półek.

Zanim udamy się na zakupy, dobrze jest przejrzeć bieżącą gazetkę promocyjną i zweryfikować dostępność konkretnych towarów w najbliższej placówce. Odkładanie decyzji o nabyciu sezonowych ozdób na ostatnią chwilę bywa ryzykowne, gdyż najbardziej pożądane wzory często wyprzedają się jeszcze przed oficjalnym końcem akcji rabatowej.