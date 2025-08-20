AI w szkole: rodzice są ciekawi, ale i ostrożni. Badanie „Wyprawka szkolna 2025” Empiku

Co trzeci rodzic (32%) nie widzi żadnych przeciwwskazań, by uczeń wykorzystywał treści wygenerowane przez AI, jeśli ma to pomóc w zdobyciu dobrych ocen. Jeszcze więcej, bo 40% respondentów, uważa, że sztuczna inteligencja powinna być dostępna w szkolnej edukacji na co dzień.

– Widzimy, że AI bardzo szybko staje się nowym „przyborem szkolnym”. Dlatego współczesna wyprawka szkolna nie kończy się na długopisie i zeszycie – mówi Anna Gut-Mostowy, rzeczniczka prasowa Empiku. – Przygotowując dziecko do nowego roku szkolnego, warto myśleć kompleksowo. Z jednej strony uczniowie wciąż potrzebują tradycyjnych narzędzi rozwijających kreatywność, umiejętności językowe i krytyczne myślenie. Z drugiej – musimy zadbać o rozwój kompetencji przyszłości, ucząc o zaletach nowych technologii, ale także o ich potencjalnych zagrożeniach. Najlepsza wyprawka to taka, która łączy te dwa światy, pokazując dzieciom, jak czerpać wartość zarówno z tradycyjnych źródeł, jak i z nowoczesnych rozwiązań.

AI – pomoc czy zagrożenie?

Rodzice dostrzegają w AI duży potencjał – 35% uważa, że technologia może pomóc w nauce przedmiotów sprawiających trudność, 31% widzi w niej wsparcie w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i przygotowaniu do kariery, a 30% docenia ułatwiony dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych. Żadnych korzyści nie widzi jedynie 14% ankietowanych. Obok entuzjazmu pojawiają się jednak wątpliwości. Najczęściej dotyczą one ograniczenia kreatywności uczniów (33%), ryzyka uzależnienia od technologii w procesie nauki (31%) oraz spadku umiejętności krytycznego myślenia, pisania i liczenia (31%). Obawy związane z prywatnością czy nadmiernym czasem przed ekranem są rzadsze – wskazuje na nie jedynie 16% badanych.

Czego rodzice oczekują od szkół?

3 na 5 respondentów (62%) uważa, że w programie nauczania powinny znaleźć się treści o zagrożeniach związanych z AI. Jednocześnie 52% chciałoby, aby szkoły uczyły, jak korzystać z jej możliwości w sposób bezpieczny i efektywny – najlepiej pod nadzorem nauczycieli lub rodziców. Co drugi badany (49%) ma jednak poczucie, że szkoły nie są jeszcze gotowe na takie wyzwanie. Badanie pokazuje jasno: sztuczna inteligencja w szkolnych ławkach to już nie scenariusz przyszłości, lecz temat roku szkolnego 2025/2026. Teraz najważniejsze pytanie brzmi – jak mądrze wpleść ją w proces edukacji, by stała się wsparciem, a nie zagrożeniem.

Asystent AI przy zakupach szkolnych

Sztuczna inteligencja coraz częściej towarzyszy nam także w codziennych decyzjach zakupowych. Technologie AI pomagają porównywać produkty, analizować opinie czy personalizować oferty - również w przypadku przygotowań do nowego roku szkolnego. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Empiku, już co czwarty rodzic (26%) deklaruje, że korzystał z pomocy AI przy planowaniu lub realizacji zakupów szkolnych, przy czym tylko 14% zamierza powtarzać takie praktyki w przyszłości. Pozostała część badanych (39%) nie korzystała z AI, ale wyraża chęć wypróbowania takiego wsparcia, podczas gdy 35% nie ma zamiaru sięgać po tego typu rozwiązania. – Z jednej strony znaczna część naszych respondentów podchodzi dziś do narzędzi AI z rezerwą, z drugiej deklarują oni otwartość na wypróbowanie ich w przyszłości. To potwierdza wyraźną zmianę w zachowaniach polskich konsumentów. Coraz częściej dostrzegają oni w sztucznej inteligencji jej praktyczną rolę – szczególnie w zakresie planowania, personalizacji i optymalizacji decyzji zakupowych. Blisko 60% rodziców deklaruje, że porównuje ceny w różnych sklepach przed zakupem, co w połączeniu z rozwojem narzędzi AI może stanowić dla nich cenne wsparcie. AI przestaje być zatem ciekawostką technologiczną, a staje się narzędziem realnie wpływającym na efektywność wydatków i wygodę użytkowników. W dłuższej perspektywie może to całkowicie zmienić sposób, w jaki Polacy przygotowują się do dużych sezonów zakupowych, takich jak powrót do szkoły – łącząc wygodę z poszukiwaniem oszczędności i wspierając bardziej przemyślane decyzje – komentuje Anna Gut-Mostowy. Wśród przydatnych narzędzi przy zakupach szkolnych, z których chętnie skorzystaliby badani, najwięcej wskazań zdobył asystent AI umożliwiający porównanie cen, jakości i dostępności produktów w różnych sklepach (23%). Z pewnością mogłoby to ułatwić poszukiwanie oszczędności tym rodzicom, którzy w I części badania Empiku „Wyprawka szkolna 2025” deklarowali, że spodziewają się wyższych wydatków niż w roku poprzednim, a cena i aktualne promocje należą do kluczowych czynników decyzyjnych. Na drugim miejscu znalazł się generator listy zakupów uwzględniający klasę i szkołę dziecka, jego zainteresowania oraz budżet domowy (18%). Z podobnym zainteresowaniem (14%) spotkały się rozwiązania analizujące listę zakupów pod kątem możliwych oszczędności i eliminacji niepotrzebnych pozycji oraz bardziej zaawansowane funkcje jak rekomendacje produktów edukacyjnych dostosowanych do predyspozycji ucznia. Z narzędzi dopasowujących zakupy do stylu życia rodziny skorzystałoby 9% badanych.