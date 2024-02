Babcia wyjmowała to z barku i pryskała kwiaty. W ten sposób pozbywała się problemu wełnowcy z kwiatów. Babciny sposób na wełnowce w kwiatach

Czym są wełnowce i czy są szkodliwe dla roślin?

Wełnowce to malutkie owady, które gromadzą się w różnych częściach roślin. Odwłoki wełnowcy pokryte są śluzem, który przypomina wełnę i stąd ich nazwa. Wełnowce łatwo przynieść do domu wraz z nowymi roślinami. Początkowo mogą być niezauważalne, kiedy jednak jest ich już bardzo dużo, to walka z nimi staje się trudna i uporczywa. Jeżeli wełnowce pokryją liście i łodygi to może być już za późno, by się ich pozbyć. Wełnowce to szkodniki, które mogą doprowadzić do obumarcia rośliny. Owady te wysysają soki komórkowe kwiatów przez co rośliny obumierają. Aby uniknąć przenoszenia się wełnowcy pomiędzy roślinami zawsze należy porządnie sprawdzić wszystkie nowe sadzonki i kwiaty. Wełnowce najczęściej pojawiają się w sezonie grzewczym i w tym czasie trzeba zwrócić na nie szczególną uwagę.

Babciny sposób na wełnowce. Babcia zawsze sięgała po ten napój, a wełnowce znikały

Walka z wełnowcami jest trudna i czasochłonna. W przypadku, gdy owady zaatakowały tylko część rośliny najlepiej sprawdza się jej odcięcie. W przypadku, gdy wełnowce są na całej roślinie należy się ich mechanicznie pozbyć. To nie jest łatwe zadanie. Moja babcia w takiej sytuacji sięgała po spirytus. Mieszała go z płynem do naczyń i takim roztworem przemywała wszystkie zakamarki rośliny. Nie pomijała liści i łodyg. Robiła to delikatnie ale dokładnie. Do wymycia małych liści używała patyczków do uszu nasączonych spirytusem i płynem do naczyń. Jeżeli pozbyła się wszystkich owadów to przemywała delikatnie roślinę pod bieżącą wodą. Sposób ten działał za każdym razem, a babci udało się uratować w ten sposób wiele roślin.

