Babciny trik na katar alergiczny. Naturalny sposób na sienny nieżyt nosa. Dzięki temu poczujesz ulgę i prześpisz całą noc

Wiosna 2023, czyli początek sezonu alergii. Co pyli w marcu?

Początek marca to nie tylko pierwsze przebłyski nadchodzącej wiosny ale również początek sezonu pyleń. Ważną informacją dla alergików jest fakt, że w marcu wysokie pylenie występuje w przypadku leszczyny, olszy oraz topoli. Z kolei w kwietniu intensywnie pyli brzoza, dąb oraz jesion.

Domowe sposoby na katar alergiczny. Trik, który stosowały nasze babcie przyniesie Ci chwilę wytchnienia

Przede wszystkim, zanim zabierzesz się do domowego leczenia kataru odwiedź lekarza. Nie wszyscy potrafią bowiem odróżnić katar alergiczny od przeziębienia. Ten pierwszy najczęściej charakteryzuje się bezbarwną cieczą z nosa, kichaniem, swędzeniem nosa oraz ust, a nawet światłowstrętem. Katar alergiczny najczęściej trwa dłużej niż ten związany z wirusem. Pamiętaj także, że w przypadku alergii nic nie zastąpi odpowiednich leków. Domowe sposoby łagodzą objawy i pomagają przetrwać najcięższy okres pylenia alergenu.

Skuteczne sposoby babć na katar alergiczny

Jednym z najbardziej skutecznych trików na katar alergiczny jest oczyszczanie nosa, inhalacje oraz irygacja nosa. Niezastąpiona w tym przypadku może okazać się sól fizjologiczna, która pomoże oczyścić nos i zatoki, a także złagodzi stan zapalny błony śluzowej. Na rynku znajdziesz specjalne zestawy do irygacji nosa solą fizjologiczną. Wystarczy, że pochylisz głowę nad umywalką i przystawisz korek napełnionej butelki z solą do jednego otworu nosa. Następnie ściskasz butelkę, tak by znajdujący się w niej roztwór przepłukał jamę nosa. Sól fizjologiczna może być stosowana zarówno u dzieci, jak i u kobiet w ciąży. Podczas ataku alergii nie zapominaj o regularnym nawadnianiu organizmu oraz sprzątaniu mieszkania. Możesz postawić w nim także niektóre gatunki roślin, które pomogą oczyścić powietrze. To między innymi bluszcz, gerbera czy skrzydłokwiat.

