Banalna sztuczka, dzięki której doczyścisz ekrany z odcisków po palcach. Uciążliwy kurz nie będzie nawracać, a Ty sobie odpoczniesz. Sposób na czyszczenie ekranów telewizorów, komputerów i telefonów

Prosta sztuczka, dzięki której doczyścisz ekrany telewizora i komputera

Dla wieku osób czyszczenie i usuwanie kurzu z ekranów to prawdziwa udręka. Wystarczy jeden błąd, ekrany mogą się uszkodzić. Za dużo wody może doprowadzić do awarii, a źle dobrany środek czyszczący sprawi, że zostaną brzydkie smugi, a kurz będzie nawracać. Istnieje prosty sposób, dzięki któremu szybko i dokładnie wyczyścisz ekrany. To bezpieczny i sprawdzony patent.

Wskazówka: zanim zaczniesz przecierać ekrany upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone od prądu Unikniesz w ten sposób potencjalnego ryzyka awarii i kopnięcia prądem.

Do czyszczenia ekranów telewizorów, komputerów oraz telefonów potrzebować będziesz wody destylowanej oraz octu. Wymieszaj oba te płyny w proporcjach 1:1 i przelej do butelki z atomizerem. Upewnij się, że spryskiwacz daje efekt mgiełki i nie psika zbyt dużą ilością wody. Przygotuj czystą ściereczkę z mikrofibry i delikatnie zwilż ją płynem. Ważne, aby ściereczkę była czysta. W innym przypadku może ona transferować zabrudzenia na ekran. Następnie okrężnymi ruchami przetrzymać ekran i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Okrężne ruchy pomogą usunąć wszystkie zabrudzenia i sprawia, że kurz nie będzie nawracać. Ocet świetnie usunie odciski palców i inne zabrudzenia. Pamiętaj, by podczas przecierania ekranu nie dociskać ściereczki za mocno. Ruchy powinny być delikatne i wyważone.

Jak wyczyścić klawiaturę w laptopie oraz pilot od telewizora?

Regularne czyszczenie laptopa to warunek konieczny, by służył nam przez długie lata i nie miał awarii. Wchodzący we wszelkie zakamarki kurz może zniszczyć połączenia i sprawić, że komputer nie będzie działał sprawnie. Pamiętaj, by regularnie czyścić laptopa, by nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian, które skończą się na naprawie w serwisie. Zanim zaczniesz czyścić komputer sprawdź, by był on wyłączone oraz odpięty od prądu. Pod żądnym pozorem nie potrząsaj laptopem, aby wytrzepać z niego kurz oraz nie demontuj samodzielnie przycisków klawiatury.

Wchodzący kurz w przestrzeń pomiędzy przyciskami w klawiaturze to prawdziwe utrapienie. Nawet dbają o czystość, nie da się tego uniknąć. Jeżeli chcesz delikatnie pozbyć się okruchów z klawiatury to sięgnij po delikatny pędzelek, którym wymieciesz brud spomiędzy przycisków. W moim przypadku idealnie sprawdza się mały pędzelek do makijażu. Możesz wykorzystać w tym celu również sprężone powietrze. Rób to jednak delikatnie, by nie uszkodzić podzespołów komputera.

Sposób na czyszczenie luster

Lustra mają podobną powierzchnię jak ekrany i ich czyszczenie również może sprawiać problemy.

Niejednokrotnie mogliście się zapewne przekonać, że zwykłe przetarcie szmatką i płynem do szyb nie działa, a na lustrze pojawiają się nieestetyczne smugi i zacieki. Dodatkowo trzeba uważać, by nie zarysować powierzchni lustra domywając z niego bardziej uciążliwe plamy. Jak zatem prawidłowo myć lustro? Okazuje się, że jest szereg wskazówek i porad, na to jak czyścić lustro, by było ono lśniące i czyste. Przede wszystkim pamiętaj, że tafla lustra to przede wszystkim warstwa srebra, naniesiona od tyłu na szkło. Czyszczenie jej żrącymi i silnymi detergentami może nieodwracalnie zniszczyć powierzchnię lustra. Unikaj preparatów o kwaśnym lub zasadowym pH, takich jak woda z octem, woda z amoniakiem czy wszelkiego rodzaju mleczka do czyszczenia. Co ciekawe, wiele osób czyści lustra płynem do szyb, jednak jak się okazuje one nie zawsze się do tego nadają.

Lustro najlepiej czyścić miękką szmatką nasączoną preparatem do mycia luster. Możesz wykorzystać również ciepłą wodę, wyczyść lustro do sucha, a nie zostaną na nim smugi i zacieki. Lustro można umyć również papierem, trzeba to robić jednak bardzo delikatnie, by nie uszkodzić jego powierzchni. W przypadku wyjątkowo uciążliwych zabrudzeń pomoże także wełna stalowa.