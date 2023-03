Będzie nowy Władca Pierścieni. Warner Bros zdradza szczegóły. Kto w obsadzie? Kiedy premiera?

„Władca Pierścieni” oraz „Hobbit” to nie jedyne powieści J.R.R. Tolkiena, które doczekają się ekranizacji. Po tym, jak Amazon Prime Video wypuścił serial „Pierścienie Władzy”, który jak się okazało, był jedynie inspirowany światem stworzonym przez Tolkiena, Warner Bros. Discovery, ogłasza pełnometrażowe produkcje. Fani mają nadzieję na że na ekrany trafi „Silmarillion”.

Nowy Władca Pierścieni czy Silmarillion? Co wiemy o filmach planowanych przez Warner Bros. Discovery?

Pod koniec lutego 2023, nowy szef Warner Bros. Discovery - David Zaslav, ogłosił, że powstaną nowe produkcje, oparte na powieściach J.R.R. Tolkiena. Firma podpisała kontrakt z Embracer, która posiada prawa do eksploatowania marki „Władcy Pierścieni" i „Hobbita. Udało się także pozyskać prawo pośmiertnych publikacji Tolkiena, w tym „Silmarillionu". Szef Warner Bros. Discovery poinformował, że nowe filmy powstaną we współpracy z New Line Cinema. Według nieoficjalnych informacji trwają również rozmowy z Peterem Jacksonem, który był odpowiedzialny za reżyserię poprzednich, sześciu filmów ze świata Śródziemia. Choć wiele osób zastanawia się, czy to oznacza nową wersję dobrze znanych serii, to prawdopodobnie chodzi o ekranizację „Silmarillionu”.

Nowy film z uniwersum Władcy Pierścieni. Kto w obsadzie? Kiedy premiera?

Premiera i obsada nowych filmów to jeszcze pieśń przeszłości. Studio dopiero poinformowało o planach i możliwościach i nie zdradza, kiedy ruszą prace nad produkcją. Jednak fani świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena niebawem będą mogli obejrzeć „The War of the Rohirrim (Wojna Rohirrimów)”. Premiera animacji ze świata „Władcy Pierścieni”, której akcja rozgrywa się około 250 lat przed wydarzeniami znanymi z powieści, jest planowana na przyszły rok. Film trafi do kin 12 kwietnia 2024.

