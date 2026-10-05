Ból brzucha po prawej stronie. Kiedy u dziecka podejrzewać zapalenie wyrostka?

Ból przy zapaleniu wyrostka często zaczyna się przy pępku i przesuwa w prawo

Dolegliwości zwykle nasilają się w ciągu kilku lub kilkunastu godzin, zamiast wyraźnie ustępować

U małych dzieci objawy mogą być mniej charakterystyczne: apatia, wymioty, brak apetytu i ból obejmujący większą część brzucha

Silny lub szybko nasilający się ból brzucha wymaga pilnej konsultacji lekarskiej

Królowe Matki, odc. 5 - Natalia Broszkiewicz o wczesnym macierzyństwie

Ból brzucha po prawej stronie u dziecka nie zawsze oznacza zapalenie wyrostka

Ból brzucha po prawej stronie może mieć wiele przyczyn. Przyczyną mogą być zaparcie, wirusowa infekcja żołądkowo-jelitowa, zakażenie układu moczowego albo powiększone węzły chłonne w jamie brzusznej po niedawnej infekcji. U nastolatek lekarz bierze też pod uwagę przyczyny związane z jajnikami i miesiączką.

Sam ból po prawej stronie nie pozwala rozpoznać zapalenia wyrostka. Niepokój powinien wzbudzić ból, który staje się stały, wyraźnie się nasila i utrudnia dziecku normalne funkcjonowanie. Dziecko może nie chcieć chodzić, prostować się, kaszleć ani zmieniać pozycji, bo ruch nasila dolegliwości.

Jak mogą wyglądać objawy zapalenia wyrostka u dziecka?

Zapalenie wyrostka u dziecka często zaczyna się bólem w środkowej części brzucha, w okolicy pępka. W ciągu godzin ból może przesunąć się do prawego podbrzusza i stać się silniejszy. Objawy nie zawsze pojawiają się w takiej kolejności ani wszystkie naraz, dlatego nie warto czekać, aż wystąpi ich pełny zestaw.

Po bólu mogą pojawić się brak apetytu, nudności, wymioty i gorączka. U części dzieci występują też biegunka albo zaparcie, więc te objawy nie wykluczają zapalenia wyrostka. Ważna jest też kolejność objawów: przy zapaleniu wyrostka ból zwykle pojawia się przed wymiotami, a nie odwrotnie.

Do pilnej konsultacji powinien skłonić szczególnie ból, który nie ustępuje, przesuwa się w prawą dolną część brzucha lub wyraźnie się nasila. Nie próbuj sprawdzać w domu, czy to zapalenie wyrostka, przez uciskanie bolącego miejsca ani nie namawiaj dziecka do skakania.

U niemowląt i małych dzieci objawy zapalenia wyrostka mogą być mniej wyraźne

U niemowląt i małych dzieci trudno ustalić dokładne miejsce bólu, a objawy mogą być mało charakterystyczne. Dziecko może być marudne, apatyczne, odmawiać jedzenia, wymiotować, mieć luźne stolce albo po prostu wyglądać na chore. Ból może obejmować większą część brzucha, nie tylko prawą stronę.

Niepokojące jest wyraźne pogorszenie stanu dziecka, narastająca tkliwość brzucha, wzdęcie, powtarzające się wymioty lub trudność z przyjmowaniem płynów. U niemowląt i małych dzieci nie warto zwlekać z konsultacją lekarską tylko dlatego, że dziecko nie potrafi wskazać jednego miejsca bólu.

Podejrzenie zapalenia wyrostka. Kiedy jechać do szpitala?

Jeśli ból brzucha się nasila, utrzymuje po prawej stronie albo towarzyszą mu gorączka, wymioty lub wyraźne osłabienie dziecka, skonsultuj się z lekarzem jeszcze tego samego dnia. Najlepiej zgłosić się na SOR lub do izby przyjęć szpitala. Zapalenie wyrostka wymaga szybkiej diagnostyki, ponieważ może doprowadzić do perforacji, czyli pęknięcia wyrostka, i zakażenia jamy brzusznej.

Natychmiast dzwoń pod 999 lub 112, gdy dziecko ma bardzo silny, rozlany ból brzucha, jest bardzo osłabione, trudno nawiązać z nim kontakt, ma problemy z oddychaniem, omdlewa albo jego stan gwałtownie się pogarsza. Niepokojące jest również to, gdy silny ból na krótko słabnie, a następnie wraca i obejmuje cały brzuch.

Jeśli podejrzewasz zapalenie wyrostka, nie podawaj dziecku jedzenia ani picia, zanim nie zostanie zbadane, chyba że inaczej zaleci personel medyczny. Nie stosuj samodzielnie środków przeczyszczających ani lewatywy. W szpitalu lekarz zapyta o objawy, zbada brzuch i może zlecić badanie krwi oraz moczu. U dzieci pierwszym badaniem obrazowym jest zwykle USG.

16

Źródła: