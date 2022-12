Bolą Cię nogi od chodzenia w szpilkach? Wypróbuj ten trik, a przetańczysz w nich całą noc. Ten patent przyda się przed świętami

Obłędny patent na chodzenie w szpilkach. Dzięki temu stopy nie będą boleć

Buty na obcasie mają chyba tyle samo zwolenniczek, co przeciwniczek. Fanki popularnych szpilek uważają, że tego rodzaju buty dodają kobiecości, pewności siebie i przede wszystkim genialne wyszczuplają sylwetkę. Chodzenie w szpilkach bywa jednak nie wygodne. Popularny sklep z butami DeeZee przygotował dla swoich klientek wyjątkowy poradnik. Dzięki tym trikom chodzenie w szpilkach będzie mniej bolesne. Wystarczy, że przed wskoczeniem w ulubioną parę butów na obcasie wykonasz proste ćwiczenia, które rozciągną i rozgrzeją stawy i stopę. W tym celu przyda Ci się guma do ćwiczeń. Nałóż ją na stopę i rozciągnij, możesz także rozmasować podbicie stopy piłeczką do masażu. Innym trikiem jest sklejenie ze sobą plastrem trzeciego i czwartego palca stopy. W tym miejscu przebiega nerw, który jeżeli jest nadmiernie uciskany to utrudnia chodzenie. Pamiętaj jednak, że bez względu na wszystkie wybieraj buty wygodne i swoim rozmiarze.

