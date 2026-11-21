Wykorzystując prosty domowy sposób można usunąć bez szorowania nawet trudne, przypalone i tłuste plamy z szyby piekarnika.

Zabrudzenia najłatwiej zmyć na świeżo, dlatego najlepsze rezultaty daje regularne mycie urządzenia tuż po zakończeniu pieczenia.

Poznaj przepis na skuteczną domową pastę z powszechnie dostępnego składnika kuchennego, która błyskawicznie poradzi sobie z brudem.

Skąd bierze się przypalony tłuszcz na szybie piekarnika?

Przyrządzanie zapiekanek, warzyw czy pieczonego mięsa często zostawia ślady nie tylko na samej blasze. W trakcie obróbki termicznej rozgrzany tłuszcz pryska na wewnętrzną stronę drzwiczek oraz na ścianki urządzenia. Pod wpływem wysokiej temperatury te drobne resztki jedzenia powoli, ale trwale przywierają do szklanej powierzchni. Zaniechanie umycia szyby od razu po posiłku sprawia, że przy każdym kolejnym pieczeniu plamy zapiekają się jeszcze bardziej i stają się wyjątkowo trudne do usunięcia. Nie trzeba jednak używać ostrych gąbek i z całych sił trzeć szkła, ponieważ istnieje na to znacznie mniej męczące rozwiązanie.

Domowa pasta z sody oczyszczonej to doskonały sposób na wyczyszczenie szyby piekarnika

Bazą do stworzenia tego domowego środka czyszczącego jest połączenie zwykłej sody oczyszczonej z odrobiną wody. Do małego naczynia należy wsypać kilka łyżek proszku, po czym powoli dolewać płyn i nieustannie mieszać całość. Gotowy preparat musi mieć formę gęstej pasty, dzięki czemu nie będzie spływał z czyszczonej powierzchni. Cały proces trzeba przeprowadzić dopiero wtedy, gdy urządzenie całkowicie ostygnie. Tak przygotowaną masę nakładamy bezpośrednio na brudne szkło, skupiając się przede wszystkim na obszarach z największą warstwą tłuszczu. Po aplikacji mieszankę trzeba zostawić na szybie na około 20-30 minut, co pozwoli sodzie skutecznie rozpuścić nagromadzony osad. Gdy ten czas minie, wystarczy zetrzeć całość przy użyciu wilgotnej i miękkiej ściereczki. W przypadku wyjątkowo opornych plam cały zabieg można bez problemu powtórzyć. Ostatnim krokiem jest dokładne przemycie szklanych drzwiczek czystą wodą oraz wytarcie ich do sucha.

Regularne czyszczenie piekarnika pozwala uniknąć trudnych plam

Utrzymanie urządzenia w idealnym stanie jest najprostsze, gdy dbamy o jego czystość systematycznie. Wynika to z faktu, że świeże plamy schodzą znacznie łatwiej niż stary i przypalony osad. Dobrym nawykiem jest więc kontrolowanie wyglądu szklanych drzwiczek po każdym większym pieczeniu i natychmiastowe zmywanie zabrudzeń, zanim tłuszcz na dobre przyklei się do powierzchni. Wykorzystanie domowej pasty na bazie sody to wyjątkowo ekonomiczna metoda dbania o szybę piekarnika. Taki środek jest bardzo tani, jego wymieszanie zajmuje chwilę, a niezbędny proszek niemal każdy ma pod ręką w kuchennej szafce.

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