Burger bez okazji. Jak Polacy zamawiają dziś swój ulubiony comfort food?

28 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Burgera. Choć jeszcze kilka lat temu kojarzył się głównie z wyjściem na miasto, dziś coraz częściej trafia do domów jako szybka odpowiedź na codzienną potrzebę wygodnego i sycącego posiłku. Na platformie technologicznej Glovo użytkownicy mogą wybierać spośród setek restauracji oferujących burgery w różnych odsłonach, od klasycznych propozycji po autorskie wariacje lokalnych lokali.

To właśnie różnorodność i dostępność sprawiają, że burger stał się jedną z najczęściej wybieranych kategorii w dostawie. Obok dużych sieci coraz większą rolę odgrywają mniejsze, lokalne restauracje, które dzięki platformie docierają do nowych odbiorców i rozwijają swoje koncepty. W efekcie użytkownicy mają dostęp do niezwykle szerokiego wyboru kuchni, stylów i smaków, bez konieczności wychodzenia z domu.

Zmienia się także to, jak i kiedy zamawiamy. Burger coraz częściej wpisuje się w codzienny rytm dnia, szczególnie wieczorem, kiedy szukamy wygodnego rozwiązania na kolację. Nadal pozostaje też ważnym elementem spotkań towarzyskich i weekendowego relaksu, ale jego rola wyraźnie się poszerzyła. Analiza Glovo wskazuje, że najwięcej zamówień składanych jest wieczorem – między godziną 17:00 a 19:00.

Popularność burgerów w Polsce idzie w parze z silną pozycją rynku na tle innych krajów. Polska pozostaje w TOP3 rynków Glovo pod względem zamówień burgerów i notuje dalszy wzrost rok do roku. Na burgerowej mapie dominują największe miasta - Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź i Wrocław, gdzie liczba zamówień rośnie najszybciej i wyraźnie wyznacza kierunek dla całego rynku. Za tą popularnością stoi także coraz bardziej zróżnicowana i lokalna oferta. Użytkownicy sięgają nie tylko po znane sieci, ale również po propozycje mniejszych, lokalnych restauracji, które dzięki platformie mogą skuteczniej docierać do nowych odbiorców. To ważny element rozwoju całej kategorii – bo rosnący popyt na burgery przekłada się nie tylko na wygodę zamawiania, ale też na większą widoczność i wsparcie dla lokalnych biznesów gastronomicznych. Jak wynika z raportu „Hamburger Market Research Report 2034”, globalny rynek burgerów był wart ok. 126,4 mld USD w 2025 r. i ma wzrosnąć do niemal 248 mld USD do 2034 r., co napędzają m.in. rozwój szybkiej gastronomii, zamówień online oraz rosnące znaczenie wygodnych formatów posiłków. Widać to także w stylu konsumpcji – według PMR 74 proc. Polaków korzysta z gastronomii na miejscu, a 60 proc. kupuje jedzenie na wynos, a burgery dobrze wpisują się w ten model, łącząc wygodę i szybkość.

Jednocześnie kategoria zmienia swoją strukturę – dynamicznie rośnie znaczenie wariantów roślinnych. Według raportu Future Market Insights segment burgerów plant-based rozwija się w tempie ok. 16 proc. rocznie, a już ok. 30 proc. Europejczyków deklaruje podejście fleksitariańskie (BEUC), co przekłada się na szerszą obecność takich produktów w menu.

Jednym z najmocniejszych trendów ostatnich miesięcy jest smash burger, czyli wariant przygotowywany poprzez spłaszczanie mięsa na gorącej płycie, co pozwala uzyskać intensywnie karmelizowaną powierzchnię i charakterystyczną chrupkość. Ten styl szybko zdobywa popularność również w Polsce i pojawia się w ofercie kolejnych lokali.

- Już kilka lat temu postawiliśmy na smash burgery i fajnie widzieć, jak ten trend dziś nabiera rozpędu. Pojawia się coraz więcej nowych miejsc, a klienci chętnie próbują różnych wariantów – mówi Lucas Pollier, właściciel Smashny Burger. Gdy jeden to za mało

Choć codzienne zamówienia to najczęściej pojedyncze posiłki, zdarzają się też rekordowe koszyki. Najwyższe rachunki z burgerami sięgały w 2025 roku nawet 953 zł, a zamówienia składające się wyłącznie z burgerów przekraczały 400 zł.

Międzynarodowy Dzień Burgera to dobry moment, by spojrzeć na te liczby szerzej. Dziś to danie to nie tylko fast food, ale pełnoprawny posiłek na obiad czy kolację, który występuje w wielu opcjach smakowych, spełniając różnorodne wybory żywieniowe konsumentów. Jeśli jest jedna propozycja, która najlepiej oddaje współczesne nawyki jedzeniowe Polaków w dostawie, to jest to właśnie burger. Prosty, dostępny i dobrze wpisujący się w codzienny rytm.

Analiza opiera się na anonimowych danych transakcyjnych z platformy Glovo i obejmuje zamówienia zrealizowane w Polsce w 2025 r. i 2026 r.