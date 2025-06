Burger King zaprasza na Morning Disco w Warszawie! Taneczny poranek przy kawie i pysznym śniadaniu

Poranna kawa, śniadanie z przyjaciółmi i set DJ-a zamiast scrollowania telefonu w łóżku? Brzmi jak idealny początek dnia – i właśnie taki scenariusz proponuje Burger King w ramach Morning Disco. To cykl porannych eventów, które łączą dobrą muzykę z tańcem, aromatyczną kawą i jedzeniem – a wszystko to w luźnej atmosferze.

Pierwsze wydarzenie, zorganizowane w Krakowie, przyciągnęło wielu amatorów energetycznych poranków. Teraz czas na kolejne miasta! Morning Disco to odpowiedź na rosnący trend porannych imprez. Zamiast nocnych wyjść – spotkania przy muzyce o poranku, w gronie ludzi o podobnej energii i pozytywnym nastawieniu do świata. To świetny sposób, by zacząć weekend tanecznym krokiem.

i Autor: materiały prasowe

Królewskie Śniadanie – nowa oferta Burger Kinga

W trakcie Morning Disco uczestnicy będą mogli spróbować nowej śniadaniowej oferty marki „Królewskie Śniadanie”, dostępnej codziennie do godz. 11:00. W menu m.in.:

tost z jajkiem, serem i bekonem – klasyczne połączenie, które nigdy nie zawodzi,burger z jajkiem, serem i rukolą – śniadaniowy klasyk w nowoczesnym wydaniu,

pocket z jajkiem, bekonem, plackiem ziemniaczanym, rukolą i serem – sycąca i oryginalna opcja dla fanów comfort food’u,

mini pancakes z sosem malinowym – dla tych, którzy lubią zaczynać dzień na słodko.

Poranna kawa zawsze smakuje lepiej – szczególnie gdy kosztuje tylko 2,99 zł. Oferta obowiązuje codziennie do godziny 11:00. A podczas Morning Disco – kawa będzie darmowa dla każdego uczestnika wydarzenia.

i Autor: materiały prasowe

Nie musisz się zapisywać – po prostu przyjdź!

Wstęp na Morning Disco jest wolny i bezpłatny. Wystarczy wstać, zabrać dobry humor i wpaść do lokalu przy ul. Modlińskiej 56. DJ rozkręci poranek, a Burger King zadba o smakowite śniadanie – i prezent dla pierwszych 50 gości.

Gdzie i kiedy?