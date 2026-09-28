Był robot kucheny, a teraz jest to! Dlaczego Polacy pokochali airfryer'y?

Domowe gotowanie staje się coraz prostsze i przyjemniejsze. Nowoczesne technologie nie tylko nam ułatwiają ten proces, ale także umożliwiają kulinarne szaleństwa. W ostatnich czasach na kuchennych blatach Polaków króluje airfryer. To wyjątkowe urządzenie, które łączy zdrowsze rozwiązania w kuchni z nieograniczonym polem do popisu. Jak działa airfryer?

Airfryer działa na zasadzie szybkiej cyrkulacji gorącego powietrza, co sprawia, że potrawy gotują się równomiernie i stają się chrupiące, podobnie jak w tradycyjnym głębokim smażeniu, ale z minimalną ilością tłuszczu lub nawet bez niego. W górnej części urządzenia znajduje się element grzewczy, który szybko podgrzewa powietrze do bardzo wysokiej temperatury, zazwyczaj w zakresie od 150 do 200 stopni Celsjusza. Bezpośrednio pod tym elementem umieszczony jest wentylator. Ten wentylator z niezwykłą prędkością rozprowadza gorące powietrze wokół jedzenia umieszczonego w specjalnym koszyku z perforowanym dnem. W rezultacie, airfryer pozwala na przygotowanie szerokiej gamy potraw, od frytek i kurczaka, po warzywa i nawet pieczone ciasta w zdrowszy sposób, bez konieczności zanurzania ich w dużej ilości oleju.

Ninja CRISPi Pro to wyjątkowe urządzenie, które łączy w sobie zaawansowane funkcje airfryer'a z nieco mniejsza powierzchnią. Dwie szuflady montowane osobno, pionowo pozwalają na przygotowanie wielu posiłków przy nieco mniejszej przestrzeni niż klasyczne urządzenia z dwoma szufladami montowanymi obok siebie. Nie znaczy to, że możliwości samego urządzenia są mniejsze. Posiada ono 6 przydatnych funkcji, a w każdej z nich możemy dowolnie zmieniać temperaturę i czas. Ninja CRISPi Pro wyposażony jest w funkcje:

Max Crisp (Maksymalna chrupkość),

Air Fry (Smażenie beztłuszczowe),

Bake (Pieczenie),

Prove (Garowanie ciasta),

Roast (Pieczenie),

Dehydrate (Suszenie)

Ciekawą opcja jest także funkcja re-crisp, która sprawdza się do ogrzewania i przywracania chrupkości potrawom. Przydaje się ona na tak zwany drugi dzień, gdy mamy przygotowaną większą porcję jedzenia. Ninja CRISPi Pro jest proste w obsłudze dlatego poradzą sobie z nim nawet dzieci.

Ninja CRISPi Pro wyróżniają szklane szuflady (o pojemności 5,7 l oraz 2,3 l), które nie tylko sprawdza się do przygotowywania żywności, ale możesz w nich również marynować i wstawiać je do lodówki. Obie szuflady wyposażone są w przykrywkę, dzięki czemu zapachy jedzenia nie będą ulatniały się w lodówce. Co ważne, pojemniki można myć w zmywarce.

Dostępny w 6 wariantach kolorystycznych, od klasycznej czerni po retro, pudrowy róż sprawdzi się w każdej kuchni i bez problemu dopasuje do go swojego wnętrza. Mniejsze wymiary i szklana szuflady sprawiają, że możesz zabrać do ze sobą w podróż i sprawdzi się także na działce.

Chociaż airfryer jest prosty w obsłudze, istnieją pewne pułapki, których warto unikać, aby cieszyć się jego pełnymi możliwościami. Jednym z najczęstszych błędów jest zapominanie o czyszczeniu – regularne usuwanie resztek jedzenia i tłuszczu zapobiega dymieniu i nieprzyjemnym zapachom. Uważaj też na zbyt wilgotne produkty; osuszanie ich przed włożeniem do urządzenia pomoże uzyskać lepszą chrupkość. Pamiętaj również, że nie każdy papier do pieczenia nadaje się do airfryera. Używaj tylko specjalnie przeznaczonych perforowanych wkładek, aby nie blokować przepływu powietrza i zapewnić prawidłową cyrkulację.

Autor: AirFryer Ninja Crispi Pro/ Materiały prasowe