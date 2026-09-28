Zabieram z kuchni i wkładam do bębna pralki. W ten sposób pozbyłam się uciążliwego problemu. Jak pozbyć się sierści z ubrań?

Wszyscy właściciele zwierząt domowych znają problem wszechobecnej sierści, która na ubraniach staje się jeszcze bardziej uciążliwa po praniu.

Zamiast kupować drogie środki, poznaj genialne domowe sposoby, które skutecznie wyłapują sierść z tkanin i chronią Twoją pralkę.

Odkryj, jaki przedmiot z kuchni wrzucony do bębna pralki sprawi, że Twoje ubrania wreszcie będą idealnie czyste!

Weź z kuchni i włóż do pralki. Usunie całą sierść z ubrań podczas prania

Zwierzęta domowe dają ogrom miłości i są wspaniałymi towarzyszami rodziny. Jednak każdy, kto ma w domu psa lub kota wie, że problem sierści i włosów może wyprowadzić z równowagi nawet największego stoika. Sierść jest praktycznie wszędzie, na dywanie, na kanapie i na naszych ubraniach. Jednym z największych wyzwań jest pozbycie się jej. Wbrew pozorom pranie w pralce nie jest rozwiązaniem. Mocno zakłaczone tkaniny podczas prania wcale nie są czyszczone. Sierść podczas prania może się zbrylać i tworzyć większe kłaczki. Dodatkowo może ona osadzać się w pralce i prowadzić do awarii urządzenia. W sklepach może kupić specjalne kuleczki na sierść. Działają one niczym rzepy, które wyłapują włosy podczas prania. Dzięki temu są one usuwane z ubrań, ale nie pozostają w bębnie pralki.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieją także domowe sposoby na radzenie sobie z sierścią podczas prania. Nieco mniej oczywistą metoda jest gumowa rękawica. Wystarczy włożyć ją do bębna pralki i nastawić pranie jak zawsze. Jej gumowa, porowata powierzchnie sprawi, że sierść zacznie się przyklejać podczas prania. Po skończonym cyklu wystarczy wyjąc rękawicę i ręczni usunąć z niej nagromadzone włosy. Świetnym sposobem na usuwanie sierści zwierząt podczas prania są także zwykłe, kuchenna zmywaki. Najczęściej jedna strona zmywaka jest bardziej szorstka i doskonale zbiera różnego rodzaju włosy. Wystarczy wziąć 2-3 zmywaki i włożyć je do bębna pralki. Podobnie, jak w przypadku gumowej rękawicy, zadziałają one ja zbieracz włosów. Sierść podczas prania zbierze się na zmywaku, dzięki czemu ubrania będą czyste, a pralka bezpieczna. Jeden zmywak wystarczy na kilka cykli prania, a potem należy wymienić do na nowy.

Aby uniknąć awarii pralki spowodowanej nadmierną ilością sierści, regularne czyszczenie filtra pompy jest absolutnie kluczowe. Sierść, która nie została usunięta z ubrań, może gromadzić się w filtrze, blokując odpływ wody i prowadząc do uszkodzenia urządzenia. Zaleca się sprawdzanie i czyszczenie tego elementu co najmniej raz w miesiącu, zwłaszcza jeśli masz w domu zwierzęta. Dodatkowo, co jakiś czas warto uruchomić pusty cykl prania z gorącą wodą i octem, aby oczyścić bęben i węże z ewentualnych osadów.

jak pozbyć się sierści z ubrań?

Jeśli po wyjęciu z pralki na ubraniach wciąż widać resztki sierści, suszarka bębnowa może okazać się Twoim sprzymierzeńcem. Cykl suszenia w suszarce często pomaga usunąć pozostałą sierść, która zbiera się w filtrze. Można także dodać do suszarki specjalne kulki do suszenia lub nawet zwykłe chusteczki zmiękczające, które pomagają zredukować elektryzowanie się tkanin i sprawiają, że sierść łatwiej się od nich oddziela. Pamiętaj jednak, aby po każdym cyklu suszenia dokładnie czyścić filtr suszarki.

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