Starodawne tradycje

Byliście grzeczni w tym roku? Perchta już czeka, by Was ukarać. To złowrogi duch świąt. Tego nie wiedzieliście o Bożym Narodzeniu

Boże Narodzenie kojarzy się przede wszystkim z dobrocią, miłością i życzliwym Świętym Mikołajem. Wiele osób nie wie, że bożonarodzeniowe tradycje mają nie tylko w swojej historii dobroduszne elfy, Świętego Mikołaja rozwożącego prezenty i renifery z czerwonym nosem. W przeszłości wierzono również, że złe moce i postaci, które przybywały na ten świat, by ukarać niegrzecznych. Jedną z czarownic Bożego Narodzenia była Perchta.