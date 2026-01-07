Chemik z mojego liceum wskazał, co należy dodawać do prania ręczników. Nie soda i nie ocet, a to. Już 3 łyżki sprawią, że ręczniki będą jedwabiście miękkie i puszyste

Ręczniki to siedlisko bakterii, które namnażają się w wilgotnym środowisku, prowadząc do problemów skórnych i nieprzyjemnych zapachów.

Należy prać ręczniki przynajmniej raz w tygodniu, w odpowiedniej temperaturze i z użyciem skutecznych detergentów.

Odkryj zaskakujący składnik, który sprawi, że Twoje ręczniki będą idealnie miękkie i puszyste po każdym praniu.

Jak prawidłowo prać ręczniki?

Pranie ręczników to wbrew pozorom bardzo istotna czynność. Naukowcy są zgodni, ręczniki to prawdziwie siedlisko baterii oraz zarazków. Wilgoć oraz regularny kontakt z naszą skórą sprzyjają namnażaniu się drobnoustrojów. Pedi Mirdamadi, lekarz naturopata, na swoim Instagramie wskazuje, że nawet po kąpieli nasza skóra nadal transferuje zarazki. Nieprane i niewymieniane ręczniki mogą przyczyniać się do poważnych problemów skórnych. - W dniu zero, gdy ręczniki są prane i jeszcze nie są używane, nadal można wyhodować na nich bakterie. Pierwszego dnia liczba bakterii wzrasta. W piątym dniu użytkowania ręcznik zawiera tak wiele bakterii, że jestem pewien, że niektórzy z was czują ich zapach. To właśnie stąd bierze się nieprzyjemny zapach mokrego ręcznika: bakterie zjadają oleje z ciała, aby przetrwać i rozwijać się w materiale ręcznika - mówi Mirdamadi.

Naukowcy podkreślają, że ręczniki należy wymieniać przynajmniej raz w tygodniu. Bardzo ważna jest również metoda ich prania. Dawniej, jak wiemy nasze babki gotowały ręczniki. Bardzo wysokie temperatury zabijały wszystkie bakterie oraz zarazki. Dzisiejsza technologia pozwala na skuteczne pranie ręczników już w 40 stopniach Celsjusza. Ważne jednak, aby cykl prania trwał minimum godzinę. W przypadku prania ręczników ważny jest nie tylko program, ale również odpowiednie detergenty. W dobie, gdy popularność zyskują naturalne sposoby sprzątania coraz więcej osób sięga po ocet lub sodę oczyszczoną. Eksperci wskazują, że do dobry pomysł, ale do domowych sposobów należy podchodzić uważnie. Zarówno ocet, jak i soda oczyszczona mają działanie bakteriobójcze oraz świetnie zmiękczają tkaniny. Nie zastąpią one jednak klasycznego detergentu, który wywabia plamy i usuwa różnego rodzaju zabrudzenia.

Dodaj 3 łyżki do prania ręczników, a będą idealnie miękkie i puszyste

Mniej znanym sposobem na pranie ręczników jest gliceryna. Chemik z mojego liceum przekonywał, że to właśnie gliceryna może okazać się prawdziwym game changerem prania ręczników. Wystarczy bezpośrednio do bębna pralki dodać 3 łyżki gliceryny, a do przegrody na detergent wlać ulubiony, delikatny płyn do prania. Gliceryna sprawi, że ręczniki po praniu odzyskają dawną miękkość. Będą przyjemne w dotyku, a włókna znów zrobią się puszyste. Gliceryna nie zniszczy materiały, a dodatkowo pozostawi niewidzialną barierę ochronną, która zabezpieczy materiał przed uszkodzeniami zewnętrznymi.