Ciągła presja ocen niszczy dziecięce hobby. Sprawdź, jak mądrze chwalić dziecko za włożony wysiłek

Jak podaje portal MedlinePlus, ciągła presja wyników i nadmiar zajęć to główne powody silnego stresu u najmłodszych

Zwykła i swobodna zabawa bez narzuconego celu świetnie uspokaja dziecko i uczy je radzenia sobie z codziennymi trudnościami

Badania opublikowane przez Harvard University potwierdzają, że nagradzanie malucha nowymi zabawkami za jego hobby błyskawicznie zabija naturalną chęć do działania

Mądre chwalenie dziecka za włożony wysiłek zamiast za gotowy efekt zdejmuje z niego ogromny ciężar i pozwala po prostu cieszyć się rysowaniem

Nagradzanie dziecka za każde osiągnięcie. Dlaczego to zły pomysł?

Wielu rodziców zakłada, że obietnica nowej zabawki albo czekolady zmotywuje malucha do częstszych ćwiczeń na gitarze czy dłuższego czytania książek. Jednak materiały opublikowane przez Harvard University pokazują bardzo jasno, że takie przekupywanie przynosi więcej szkody niż pożytku. Kiedy zaczynamy płacić dziecku nagrodami za robienie czegoś, co i tak sprawiało mu dużą przyjemność, jego naturalna chęć do działania błyskawicznie znika.

Dzieje się tak z bardzo prostego powodu, ponieważ maluch zaczyna kojarzyć swoje ulubione hobby z przykrym obowiązkiem i zapłatą, a nie ze wspaniałą frajdą. Jeśli chcemy zachęcić dziecko do posiadania własnych pasji, warto po prostu iść za jego zainteresowaniami i pozwalać mu na dokonywanie własnych wyborów. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się wasz wspólnie spędzony czas i wzbudzanie ciekawości, zamiast dawania kolejnych naklejek czy pieniędzy za dobrze narysowany obrazek.

Plac Zabaw odc.: 33- Jakie ulgi przysługują na dziecko?

Presja ocen w szkole i na zajęciach. Jak stres niszczy hobby dziecka?

Żyjemy w czasach, gdzie każdy rysunek z przedszkola musi wygrywać konkursy, a gra na instrumencie jest oceniana na każdym kroku. Jak czytamy na portalu MedlinePlus, zbytnie obciążenie obowiązkami i ciągła walka o dobre wyniki to dziś jedne z najczęstszych powodów zmartwień u dzieci. Kiedy maluch funkcjonuje w ciągłym napięciu, często traci chęci do jakiejkolwiek zabawy, gorzej śpi i po prostu nie potrafi się w pełni zrelaksować we własnym pokoju.

Działającym sposobem na odcięcie się od tych problemów jest zwykła, swobodna zabawa, z której dziecko nie ma absolutnie żadnych widocznych korzyści czy dyplomów. Badacze z National Science Foundation zwracają uwagę, że takie luźne i radosne układanie klocków świetnie uspokaja i uczy organizm radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo to właśnie czas wolny najlepiej rozwija dziecięcy mózg i uczy tak potrzebnych w życiu rzeczy, jak rozwiązywanie kłopotów i zwykła kreatywność.

Jak odciążyć ucznia po lekcjach? Proste sposoby na domowy spokój

Zamiast zapisywać dziecko na kolejne dodatkowe zajęcia, dobrym pomysłem jest stworzenie w domu ciepłej i bezpiecznej bazy. Oto kilka prostych kroków, które na co dzień pomogą maluchowi złapać oddech po trudnym dniu:

postaw na stały plan dnia, bo przewidywalna rutyna daje poczucie bezpieczeństwa

spędzajcie razem wolny czas na zwykłym leniuchowaniu i rozmowach bez ciągłego pouczania

zachęcaj do ruchu na placu zabaw w całkowicie dowolnej formie

pozwól dziecku samodzielnie decydować o drobnych i mało ważnych sprawach

Te codzienne nawyki bardzo skutecznie obniżają napięcie u dziecka (szczególnie po ciężkich sprawdzianach i kartkówkach). Warto też pamiętać, że niezwykle pomocne jest zwykłe i spokojne wysłuchanie swojego dziecka, bez natychmiastowego narzucania mu własnych rozwiązań i dobrych rad.

Jak mądrze chwalić dziecko za rysunek? Sprawdzona metoda dla rodzica

Nasze codzienne słowa mają dla malucha ogromne znaczenie, ale rzucanie w biegu krótkiego hasła "pięknie" często nie robi na nim żadnego wrażenia. Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention sugeruje, aby podczas rozmowy zauważać przede wszystkim same chęci, a nie tylko gotowy rysunek czy pięknie zagraną melodię. Zamiast skupiać się na wrodzonym talencie, dobrym pomysłem jest powiedzieć maluchowi, że widzisz ile pracy włożył w namalowanie tych wszystkich drobnych szczegółów i że bardzo doceniasz jego wielkie starania. Kiedy decydujemy się chwalić sam proces i wysiłek, zdejmujemy z dziecka presję i udowadniamy mu, że ewentualne błędy to świetna okazja do nauki, a nie powód do wstydu i płaczu. Dzięki takiemu podejściu dziecko znacznie chętniej sięga po farby czy instrument, bo doskonale wie, że w waszym domu liczy się dobra zabawa, a nie idealny efekt końcowy podlegający ocenie.

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Źródła:

The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development in Young Children (NSF Public Access Repository PDF)

National Scientific Council on the Developing Child (Harvard University Center on the Developing Child), “Understanding Motivation”

MedlinePlus Medical Encyclopedia — “Stress in childhood”

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “Tips for Praise, Imitation, and Description”