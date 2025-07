Ciocia posypała ziemię w doniczce 2 łyżeczkami, a biały nalot zniknął. Tak pozbyła się pleśni z doniczek roślin raz na zawsze. Sposób na pleśń w ziemi

Ciocia posypała ziemię w doniczce 2 łyżeczkami, a biały nalot pleśni zniknął

Deszczowe dni sprzyjają rozwojowi pleśni w doniczkach naszych roślin. Zbyt wysoka wilgotność powietrza i być może nadmierne podlewanie rośliny sprawiają, że na wierzchniej warstwie ziemi pojawia się biały nalot. Niestety pleśń w doniczce to problem nie tylko estetyczny, ale może być fatalny w skutkach dla naszej rośliny. Grzyb przedostaje się w głąb ziemi i blokuje dostarczanie korzeniom składników mineralnych. Z czasem kwiat może marnieć, a nawet obumrzeć. l dlatego jeśli zauważysz, że na powierzchni gleby, w której zasadzona jest roślina, pojawił się białawy nalot, to szybko reaguj. Oprócz wielu sklepowych specyfików zwalczających pleśń w doniczce, są też równie skuteczne domowe sposoby, które są na pewno tańsze i bardziej ekologiczne. Jeden z nich wypróbowała moja ciocia na swoich roślinach. Kiedy zauważyła nalot z pleśni w doniczkach od razu sięgnęła po 2 łyżeczki sody oczyszczonej i posypała nią ziemię. Zwalczyła pleśń z roślin raz na zawsze.

Domowy sposób na pozbycie się pleśni z doniczki

Domowy sposób na pozbycie się pleśni z doniczki z wykorzystaniem sody oczyszczonej to strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Soda oczyszczona ma właściwości grzybobójcze, co pomaga w eliminacji białego nalotu na kwiatach. Możesz stosować ją na dwa sposoby. Posyp ziemię tym proszkiem lub sporządź płyn. W 1 litrze wody rozpuść pół łyżeczki sody oczyszczonej i dodaj kroplę bardzo delikatnego mydła w płynie. Gotową mieszankę przelej do buteleczki ze spryskiwaczem i spryskuj nią ziemię rośliny, która została zajęta pleśnią.

Przyczyny powstawania pleśni w doniczce roślin

Pleśń w doniczce najczęściej pojawia się w okresie jesienno-zimowym i jak już wspomniałam - jest szkodliwa dla roślin. A skąd się bierze? Oto najczęstsze przyczyny powstawiania pleśni w roślinach doniczkowych:

zbyt duża wilgotność powietrza w mieszkaniu,

nadmierne podlewanie rośliny,

niewystarczające nasłonecznienie.