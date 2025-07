Wymieszaj z wodą i przetrzyj zaatakowaną przez wełnowce palmę. Pasożyty wyginą niemal od razu, a roślina odżyje. Domowe sposoby na wełnowce

Wymieszaj z wodą i przetrzyj zaatakowaną przez wełnowce palmę

Palmy w doniczce to jeden z największych trendów ostatnich lat. Sprawiają, że wnętrza nabierają śródziemnomorskiego klimatu i nawet zimą sprawiają, że możemy poczuć się jak na rajskiej plaży. Palmy doniczkowe wprost uwielbiają nasłonecznione wnętrza, nie lubią przeciągów i nie wymagają obfitego nawadniania. Jednak tak jak każda roślina, którą hodujemy w doniczce, tak i palma jest narażona na ataki chorób i pasożytów, które mogą ją osłabić i zahamować jej wzrost. Jedną z najczęściej występujących zaraz na palmach są wełnowce - małe, ssące owady, które pokrywają się woskowatą, białą substancją, przypominającą bawełnę. Żywią się sokiem roślinnym, co osłabia palmę i może prowadzić do żółknięcia liści, spowolnienia wzrostu, a w ciężkich przypadkach nawet do śmierci rośliny. Jak zwalczyć wełnowce na plamie? W takiej sytuacji można wypróbować domowy sposób na wełnowce, który polega na zastosowaniu samodzielnie przygotowanego preparatu przeciw pasożytom. Wymieszaj te dwa składniki z wodą i przetrzyj zaatakowaną palmę, a efekty zobaczysz naprawdę szybko.

Domowy sposób na wełnowce na palmie. Przygotuj oprysk

Wełnowce na palmie najlepiej zwalczać przy pomocy odpowiednio przygotowanych oprysków. Oczywiście, zanim przystąpisz do zabiegu, oddziel zaatakowaną roślinę od pozostałych. Następnie mechanicznie usuwaj poszczególne osobniki lub ich kolonie. Kiedy to zrobisz, zastosuj oprysk na wełnowce na palmie. Przygotujesz go z roztworu wody z dodatkiem mydła i alkoholu 50-60% w proporcjach 1:1 (np. 50 ml wody z dodatkiem mydła i 50 ml alkoholu). Zamiast alkoholu doskonale sprawdzi się też ocet, który ze względu na swój silny zapach odstrasza szkodniki. Mieszankę nakładaj przy pomocy patyczka higienicznego lub wacika na liście i pędy palmy. Po prostu starannie przecieraj przygotowanym preparatem roślinę. Roztwór rozpuści woskowatą powłokę i pomoże w skutecznym zwalczeniu wełnowców.

Jak rozpoznać wełnowce na palmie?

Wełnowce na palmie dają dosyć charakterystyczne objawy. Są to:

Białe, "bawełniane" skupiska: Najbardziej oczywisty znak to obecność białych, woskowatych skupisk na liściach, pędach, a nawet w korzeniach (w przypadku palm uprawianych w doniczkach).

Lepka substancja (rosa miodowa): Wełnowce wydzielają lepką substancję zwaną rosą miodową. Może ona pokrywać liście i inne części rośliny, przyciągając mrówki i sprzyjając rozwojowi grzybów sadzakowych (czarny nalot).

Żółknące liście: Liście mogą żółknąć i opadać, szczególnie te w pobliżu skupisk wełnowców.

Osłabiony wzrost: Palma może rosnąć wolniej niż zwykle.