Co będzie trendy w 2024? Postaw na siebie

Nie wszystkie trendy przewidywane globalnie mają rację bytu w Polsce, ale wiele z nich ma szansę zaistnieć także u nas. Marka MARTINI oraz Małgosia Minta – dziennikarka, autorka książek, kulinarnych, a także konsultantka i specjalistka ds. trendów kulinarnych, przygotowali listę zjawisk i zachowań, które na przestrzeni najbliższego roku mogą jeszcze bardziej urosnąć w siłę. Poniżej przedstawiamy cztery z nich.

Małe przyjemności

Trend obserwowany już wcześniej, ale który w dobie wielu niepewności na pewno zostanie z nami na dłużej. Nieustanne zmiany sytuacji wokół nas, nawał obowiązków i towarzyszący im niekiedy stres mogą negatywnie wpływać na samopoczucie. Stąd potrzeba, by na co dzień znać sposoby na to, jak poprawić sobie nastrój. By decydować się na to, na co do tej pory stawiało się „od święta”.

– Małe przyjemności to niewielkie, czasem symboliczne czynności, które korzystnie wpłyną na samopoczucie. Dobra kawa ze znajomymi, deser z ulubionej cukierni czy weekendowy wypad za miasto, zamiast czekania rok na wakacje. Dla każdego z nas mała przyjemność może oznaczać co innego, a to, co je łączy to fakt, że nawet najmniejsze z nich mogą mieć zbawienny wpływ. Nie chodzi o przesyt i skrajny hedonizm, ale małe rzeczy, które uprzyjemnią nam codzienność oraz świadome cieszenie się nimi – mówi Małgosia Minta.

„Newstalgia”

Trend małych przyjemności wiąże się bezpośrednio z dwoma innymi zjawiskami, które stają się coraz powszechniejsze. Potrzeba komfortu, która jest pozostałością po czasach lockdownu, i jej pochodna, „newstalgia”, czyli „nowa nostalgia”. To, co „stare” staje się paradoksalnie „nowe”.

– Poszukujemy znajomych rzeczy i smaków, ale chętnie przyjmujemy je w nieco innej, bardziej współczesnej formie – takiej, która wpasuje się w nasze aktualne potrzeby. Stąd powrót do znanych, domowych smaków, do comfort foodu, do przysłowiowej kuchni babci – czasem nieco odświeżonej, lżejszej, ale niezmiennie bliskiej. To także odkrywanie na nowo wakacyjnych destynacji, które już się odwiedziło, powrót do miejsc znanych z dziecięcych wakacji, ale doświadczanych z nowej perspektywy – mówi Małgosia Minta.

W ten trend wpisuje się sama marka MARTINI, która mimo tego, że w ubiegłym roku świętowała 160-lecie, nie przestaje się rozwijać. Bazuje na swoim dorobku, na swojej kultowej i uwielbianej na całym świecie mieszance roślin, jednak nie rezygnuje z oferowania nowych wariacji na ich temat, takich jak wprowadzone w 2022 roku bezalkoholowe warianty wermutu.

Świadomość, zdrowsze wybory

Bezalkoholowe warianty MARTINI to opcje, które z racji tego, że powstają z najwyższej jakości składników oraz naturalnie pozyskiwanych ekstraktów, odpowiadają na jeszcze jeden trend – sięgania po starannie wykonane dobra, wybierania marek z kategorii premium czy też świadome wybory jedzeniowe. To nowy standard, który wynika z rosnącej świadomości odnośnie własnego zdrowia – fizycznego i psychicznego oraz chęci dbania o siebie.

– W kontekście jedzenia mamy większy dostęp do informacji o produktach, o ich wartościach odżywczych i tego, jak wpływają na nasz organizm, jak skłaniają nas do wprowadzania zmian do naszego codziennego życia – niekoniecznie radykalnych czy wywrotowych, ale zawsze istotnych. Podążają za tym restauracje czy producenci jedzenia. Te pierwsze, odpowiadając na trend na ograniczenie mięsa w diecie, zmieniają swoje menu tak, by więcej pozycji była go pozbawiona. Gotowe dania czy przekąski dopasowane do różnych potrzeb dietetycznych są dostępne w każdym sklepie “na rogu”, a nie tylko w specjalistycznych delikatesach. Alternatywy nabiału czy mięsa mają coraz “czystszy”, prosty skład. Są też coraz powszechniejsze, bardziej różnorodne, ale też, wraz z rozwojem tego obszaru, bardziej przystępne cenowo – tłumaczy Małgosia Minta.

Dotychczas konsument nierzadko stawał przed dylematem: świadomie i odpowiedzialnie czy dla przyjemności? Do tej pory dokonywanie wyborów prozdrowotnych czy ekologicznych często wiązało się z koniecznością rezygnacji z ulubionych produktów i pozycji. Teraz zaczyna się to zmieniać, dzięki coraz większej liczbie alternatyw i szerokiemu portfolio opcji. Kawa na roślinnym mleku, warzywne dania główne w topowych restauracjach czy bezalkoholowe aperitivo oferujące tak samo wyrafinowane doświadczenie smakowe. To wszystko staje się już nową codziennością. Nie musimy już rezygnować.

i Autor: Materiały prasowe Martini

