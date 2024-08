Co cenimy najwyżej? Pieniądze! To wciąż najważniejsze kryterium wyboru pracodawcy

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Z przeprowadzonego przez SD Worx w 18 krajach badania Payroll Navigator 2024 wynika, że nie tylko nad Wisłą to właśnie pieniądze liczą się najbardziej. Takie wskazanie dało aż 60,4 proc. ogółu europejskich pracowników. Pierwsze miejsce na podium zajmuje Chorwacja, gdzie 73,1 proc. respondentów uzależnia podjęcie pracy wyłącznie od wysokości wynagrodzenia. Tuż za nią plasują się Serbia (69,1 proc. takich wskazań), Finlandia (67,5 proc), Hiszpania (65,1 proc.) oraz Włochy (63,1 proc.). Najmniejszą wagę do wysokości uposażenia przywiązują talenty z Danii, gdzie tylko 47,4 proc. badanych wskazało, że to wysokość pensji jest czynnikiem decydującym w procesie wyboru pracodawcy. Z kolei Polacy z wynikiem 60,7 proc. uplasowali się na 9. miejscu tego zestawienia.

Co jeszcze liczy się dla nas w pracy? Na drugim miejscu wśród najważniejszych dla polskich pracowników spraw jest atmosfera pracy i relacje, jakie panują w zespole (37,4 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się bezpieczeństwo zatrudnienia i stabilność finansowa (37 proc.). Tuż za podium uplasowały się: odległość i dostępność miejsca pracy (33,2 proc.) oraz liczba dodatkowych dni urlopowych (25,6 proc.).

– Nasze badania pokazują, że mimo zawirowań w światowej gospodarce czy widma zwolnień grupowych, to pracownik wciąż dominuje na rynku pracy. Firmy, jeśli chcą zatrzymać lub przyciągnąć najlepsze talenty muszą być na bieżąco z aktualnymi trendami – a te zmieniają się naprawdę szybko. Wieloletnia inflacja i poczucie niepewności sprawiają, że pieniądze znów są głównym czynnikiem wyboru dla pracowników, zaś presja płacowa wpływa na koszty prowadzenia działalności i konkurencyjność firmy. Zmusza to przedsiębiorstwa do szukania alternatywnych sposobów na utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku, przy jednoczesnym bardziej efektywnym zagospodarowaniu posiadanych już pracowników. Jednym ze skutecznych rozwiązań wydaje się umiejętne połączenie wykwalifikowanej kadry z innowacyjnymi technologiami, bardzo często opartymi o AI czy rozwiązania chmurowe. Pozwalają one na uwalnianie czasu pracowników oraz przygotowanie firmy do wprowadzania skróconego tygodnia pracy czy organizowania bardziej elastycznych form zatrudnienia, a to właśnie te aspekty – obok wynagrodzenia – są doceniane przez pracowników – mówi Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Co ciekawe, o ile technologie są w stanie usprawnić firmowe procesy, to nie przyciągną one talentów do firm tak silnie jak pieniądze. Aż 93,6 proc. wszystkich badanych i 92,4 proc. polskich pracowników uważa, że zaawansowane technologie w firmie nie są dla nich ważnym czynnikiem przy wyborze pracodawcy. Również zaangażowanie przedsiębiorstwa w kwestie ESG nie jest tak atrakcyjne dla pracowników jak sądzono – nie jest ono istotne dla 89,8 proc. Polaków i dla 91,6 proc. wszystkich przepytanych pracowników.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 18 000 pracowników, w ponad 5000 firmach z 18 krajów europejskich.