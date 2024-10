Costa Coffee wprowadza nowości do jesiennego menu

Wprowadzenie nowych smaków kawy do jesiennej oferty to najbardziej wyczekiwany moment dla wielu kawoszy. W tegorocznym menu Costa Coffee królować będzie nowość w postaci Carrot Cake Latte, która przepełniona jest smakiem ciasta marchewkowego z dodatkiem bitej śmietany i posypki korzennej. Jak co roku w ofercie nie mogło zabraknąć duetu idealnego, czyli Maplenut Latte i Maplenut Frappé, czyli kawy w wersji na ciepło i na zimno, która stanowi nieodłączny element jesiennej kampanii Costa Coffee. Charakteryzuje ją połączenie słodyczy sosu klonowego i syropu orzechowego z kawą Mocha Italia. Kawa podawana jest z dodatkiem bitej śmietany i chrupiącej kolorowej, mocno jesiennej posypki. Do tegorocznej rodziny Maplenut dołączyła gorąca czekolada – Maplenut Hot Chocolate, która jest połączeniem słodyczy sosu klonowego z czekoladą.

“Koniec wakacji to dla nas intensywny czas pracy nad jesienną ofertą Costa Coffee. Wiemy, jak ważne dla naszych gości jest sezonowe menu, dlatego staramy się, aby pozycje zarówno z kategorii kaw jak i przekąsek były dopracowane w stu procentach – mówi Marta Stawiszyńska, p.o. Dyrektora Brand Management Costa Coffee. Wprowadzenie jesiennych kaw, to moment na który czeka większość naszych klientów. W tym roku postawiliśmy na całkowitą nowość w naszej ofercie, Carrot Cake Latte – to kawa przepełniona smakiem ciasta marchewkowego, która według nas stanowi kwintesencję jesieni. W ofercie znajdą się też znane i lubiane przez naszych gości pozycje, takie jak Maplenut Latte i Frappé oraz szeroka gama rozgrzewających napojów. Bardzo ważnym elementem kampanii jesiennej jest zmiana naszej oferty food, która tej jesieni została poszerzona o nowe smaki bagietek wśród których polecamy szczególnie opcję roślinną – dodaje Stawiszyńska.

W menu nie zabraknie też rozgrzewających napojów, które w Costa Coffee są nieodłącznym elementem jesiennej kampanii. Wśród nowości pojawią się Herbata Premium z imbirem i kurkumą, która jest połączeniem czarnej herbaty z miodem, imbirem i kurkumą oraz cytryną. Ta rozgrzewająca kombinacja smaków jest idealna na chłodniejsze jesienne dni. Pysznie owocowa, z klasycznymi, jesiennymi składnikami to Herbata Premium z żurawiną i jabłkiem z dodatkiem miodu, cynamonu, goździków i pomarańczy. Nie mogło zabraknąć też typowo jabłkowego napoju – w postaci Spiced Apple Drink, w którym jabłkowo-korzenne smaki łączą się z cynamonem, anyżem i pomarańczą.

Jesienna oferta rozbudowana została o nowe pozycje kanapek, w tym aż cztery nowe smaki bagietek, z zupełnie nowym rodzajem pieczywa. Bagietka z kurczakiem to bestseller Costa Coffee, który w tym sezonie występuje w nowej odsłonie. Składa się z delikatnego kurczaka z dużą ilością warzyw z dodatkiem cebulki karmelizowanej, która urozmaica smak bagietki. Nowością w ofercie jest Bagietka z szynką parmeńską i francuskim serem Camembert. Klienci mają do wyboru również opcję bezmięsną w postaci Bagietki z mozzarellą, a w wersji wegańskiej Bagietkę z Roślinnym Qurczakiem®, w której kombinacja zawartych składników powoduje, że nawet miłośnicy mięsa chętnie po nią sięgają.

Do jesiennego menu dołączyły dwie dodatkowe pozycje: Tost z mozzarellą i oliwkami oraz idealny na śniadanie Croissant z szynką i pastą jajeczną.

Wśród deserów królować będzie jesienny klasyk, czyli Ciasto marchewkowe z kremem, orzechami włoskimi i dodatkiem konfitury z pomarańczy. Ciasto to będzie idealnym dopasowaniem do Carrot Cake Latte. Miłośnicy słodkości w Costa Coffee jesienią będą mogli sięgnąć po kremowy Sernik z owocami leśnymi. W tym sezonie do słodkiej oferty kawiarni powraca bestseller Costa Coffee – czyli aromatyczna Cynamonka, która już nie raz podbiła serca gości.

i Autor: materiał prasowy Costa Coffee

i Autor: materiał prasowy Costa Coffee