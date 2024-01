Czy inteligentny dom zrewolucjonizuje codzienność starszych pokoleń?

To niedopuszczalny składnik faworków. Tysiące gospodyń dodaje go do chrustu, a przez to faworki nie są idealnie kruche. Przepis na faworki

Wyzwania starzejącego się społeczeństwa

Żyjemy w starzejącym się społeczeństwie – dane demograficzne jednoznacznie wskazują na stały wzrost liczby osób starszych, co stawia przed nami nowe, niezwykle ważne i pilne wyzwania. Według informacji udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, jeszcze w 2005 roku grupa seniorów stanowiła jedynie 17,2 procent naszego społeczeństwa. Jednak już w 2011 roku ten odsetek przekroczył symboliczny próg 20 procent, a w 2022 roku już co czwarty Polak był w podeszłym wieku. To zjawisko demograficzne wymusza konieczność dokonania rewizji istniejących struktur opieki nad osobami starszymi i dostosowania ich do nowych potrzeb. Jako społeczeństwo musimy przemyśleć strategię opieki nad seniorami oraz zainwestowania w innowacyjne technologie, które mogą odgrywać kluczową rolę w poprawie jakości życia tej rosnącej grupy społecznej.

Nowe technologie w służbie seniorów

Inteligentny dom przynosi konkretne usprawnienia w obszarze opieki nad seniorami poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii. Według Grand View Research, globalny rynek smart home osiągnie wartość 537 mld dolarów do 2030 r. Automatyzacja oświetlenia, czy inteligentne zarządzanie temperaturą i czujnikami stają się integralną częścią innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają codzienne funkcjonowanie seniorów oraz zwiększają ich bezpieczeństwo.

Produkty marki Somfy, lidera w dziedzinie inteligentnych rozwiązań domowych, mogą stanowić rewolucję w obszarze wsparcia seniorów w codziennym życiu. Dzięki centrali TaHoma switch od Somfy, która jest sercem systemu smart home, możliwe jest zdalne sterowanie urządzeniami za pomocą smartfona, tabletu i głosu (Google, Amazon, Apple). Dodatkowo, TaHoma® umożliwia tworzenie do 40 indywidualnych scenariuszy dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Zautomatyzowanie niektórych czynności domowych i zdalna obsługa pomogą osobom, które mają problem z poruszaniem się, ale również ich opiekunom i dzieciom, które mimo troski nie zawsze mogą być blisko.

Bezpieczeństwo to podstawa

Nietrudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym opiekun, będąc z dala od domu seniora, nieustannie obawia się o jego bezpieczeństwo. Powodem takiego strachu mogą bym nagłe wydarzenia zdrowotne, ale również włamywacze i oszuści, którzy potencjalnie mogą postawić dom starszej osoby za łatwy cel. Jeśli na co dzień pracujemy na etacie, a odwiedzamy naszych bliskich tylko popołudniami, pomocnym rozwiązaniem będzie wideodomofon V-Connect od Somfy, który łączy funkcje monitoringu i kontroli dostępu do domu. Z pomocą obrazu pozwoli zdalnie sprawdzić, kto stoi przed domem, a poza powiadomieniem dzwonkiem na monitorze wewnętrznym, na wszystkie smartfony podłączone do aplikacji Somfy Protect zostanie przesłane powiadomienie ze zdjęciem przybysza. Tym sposobem, jako opiekunowie, nawet będąc w pracy, zostaniemy poinformowani o wizycie i będziemy mogli porozmawiać z niespodziewanym gościem przez domofon z poziomu telefonu. Będzie to też pomocne w nagłych sytuacjach medycznych, w których dzięki zdalnemu dostępowi mamy pewność, że pomoc dotrze na czas. Natomiast z perspektywy osoby starszej, takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku problemów z mobilnością – szybko i w prosty sposób będzie mogła otworzyć komuś furtkę lub bramę używając telefonu.

W podeszłym wieku bardzo często jesteśmy mniej wyczuleni na ewentualne niebezpieczeństwa – często mamy słabszy słuch i potrzebujemy więcej czasu żeby wyłapać sygnały, które mogą zwiastować włamanie, a co za tym idzie – reagujemy z opóźnieniem. Niezwykle przydatne stają się systemy, które sprawnie wykryją zagrożenie i odstraszą intruza – np. Somfy Home Alarm, czyli innowacyjny system bezpieczeństwa, wyposażony w opatentowany czujnik IntelliTAG® i kamery monitorujące. Nie tylko ostrzega, ale także aktywnie reaguje – w przypadku podejrzanej aktywności w domu, włącza syrenę alarmową. Czujnik jest w stanie wykrywać subtelne wibracje na drzwiach i oknach, precyzyjnie rozróżniając pomiędzy codziennymi drganiami wywołanymi wiatrem czy uderzeniem piłki, a realnymi próbami włamania. To nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa seniorów, ale także sprawia, że czują się oni pewniej we własnym domu. Narzędzie łączy innowacyjność z praktycznym wsparciem, tworząc spersonalizowane środowisko bezpieczeństwa dla osób starszych.

Codzienny komfort i spokój

Ile razy sami zastanawialiśmy się, czy wyłączyliśmy żelazko, albo czy zamknęliśmy drzwi? Z wiekiem, naszych najbliższych coraz częściej dotykają choroby cywilizacyjne, w tym demencja czy choroba Alzcheimera. Wpływają one na bezpieczeństwo wszystkich domowników. Teraz nie musimy już gnać na złamanie karku, czy prosić sąsiadów o sprawdzenie czy mama lub tata zamknęli drzwi. Door Keeper od Somfy pozwala w każdej chwili sprawdzić czy drzwi są otwarte czy zamknięte oraz umożliwia ewentualne zablokowanie ich zdalnie. Dodatkowo, dzięki funkcji „Wyjdź i zamknij” możemy ustawić scenariusz, w którym drzwi będą się automatycznie blokować zaraz po wyjściu właściciela.

- Obserwujemy, że rozwój inteligentnych rozwiązań domowych rysuje nowe horyzonty dla jakości życia osób starszych. Wprowadzając, takie produkty, jak inteligentne systemy, możemy realnie wpływać na samodzielność i bezpieczeństwo seniorów. To fascynujące spojrzenie w przyszłość, gdzie technologia nie tylko ułatwia życie codzienne, ale także współtworzy środowisko sprzyjające pełnemu i godnemu życiu osób starszych – powiedział Krzysztof Majewski, Country Manager Somfy w Polsce.

Nowe horyzonty opieki długoterminowej

W miarę postępu technologicznego, rozwijające się technologie sztucznej inteligencji oraz internetu rzeczy (IoT) stają się kluczowymi graczami w kształtowaniu przyszłości opieki nad seniorami. Wzrost zdolności sztucznej inteligencji do analizy danych zdrowotnych pozwala na tworzenie systemów, które nie tylko reagują na bieżące potrzeby seniorów, ale również antycypują przyszłe wyzwania zdrowotne. Te zaawansowane rozwiązania mają potencjał stworzenia personalizowanej i adaptacyjnej opieki, która dostosowuje się do zmieniających się warunków zdrowotnych seniorów w czasie rzeczywistym.

Warto podejmować dialog na temat potrzeb seniorów oraz rozwijać świadomości na temat nowoczesnych rozwiązań opieki. Przyszłość wsparcia osób starszych z pewnością kształtuje się w kierunku inteligentnych domów, co wymaga współpracy różnych sektorów społeczeństwa i dziedzin nauki. Kształtując razem tę perspektywę, tworzymy lepsze warunki dla wszystkich pokoleń.

i Autor: Materiały prasowe Somfy