Czy małżonkowie i dzieci po śmierci nadal są razem? Wyjaśnienie księdza wprawi Was w wielki smutek. "Nie opuszczę Cię aż do śmierci"

Wiele wierzących par zastanawia się, czy po śmierci nadal są razem. Czy więzi rodzinne mają znaczenie w życiu wiecznym? Okazuje się, że w kontekście religii i wierzenia odpowiedź na to pytania jest zaskakująca i może być trudna dla wiele wierzących. Z pytaniem dotyczącym tego, co dzieje się z małżeństwami po śmierci zmierzył się ksiądz Piotr Jarosiewicz. Prowadzi on konto na TikToku, gdzie przybliża ludziom temat wiary i chętnie odpowiada na nurtujące wiernych pytania. A czy mój mąż na tamtym świecie będzie nadal moim mężem? - zapytała Jarosiewicza jedna z użytkowniczek TikToka.

Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta i może się ona nie spodobać wielu osobom. Ksiądz Piotr Jarosiewicz przywołał słowa przysięgi małżeńskiej, w której jasno podane jest, że obowiązuje ona jedynie do mementu śmieci - "i że cię nie opuszczę, aż do śmierci". - Więc w momencie śmierci, przysięga przestaje obowiązywać — powiedział ksiądz. W dalszej części wypowiedzi Jarosiewicz powołał się na Ewangelię św. Łukasza, w której zapisano, że osoby dostępujące zbawienia nie będą się ani żenić, ani wychodzić za mąż. Według księdza po śmierci zmienia się nasze podejście do miłości i kierunkujemy ją przede wszystkim wobec Boga. Duchowny zwrócił jednak uwagę, że istnieje teoria według, której zmarli wiedzą, kto jest ich bliskim. Takie wyjaśnienie wywołało niemałe poruszenie, wiele osób stwierdziło, że jest to bardzo smutne i trochę straszne. - Zatem to bardzo smutne - czytamy w komentarzach.

