Nie można wyrzucać ubrań po zmarłym? Nieboszczyk może po nie wrócić zza grobu?

Czy wrzucanie rzeczy po zmarłym może ściągnąć jego gniew? Znany ksiądz rozwiewa wątpliwości

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym i bolesnym doświadczeniem. Każdy przechodzi żałobą inaczej. Są osoby, które przez długi czas po śmierci krewnego nie potrafią uporządkować jego rzeczy. Jest to dla nich zbyt emocjonalne, ubrania i rzeczy osobiste przypominają im o zmarłej osobie Inni, wręcz przeciwnie, chcą jak najszybciej pozbyć się rzeczy i traktują to jako element oczyszczenia i pogodzenia się z przeszłością. Okazuje się, że istnienie pewien przesąd zakazujący wyrzucania rzeczy zmarłego. Może być tak, że nieboszczyk zapragnie wrócić do to, co jego. Pytanie o ten przesąd zadano znanemu księdzu z TikToka, Sebastianowi Picurowi. - U nas np. nie wyrzuca się po zmarłym ubrań, rzeczy, aż do sześciu miesięcy, bo przesąd jest taki, że może wrócić po to - napisała jedna z internautek.

Duchowny wyjaśnił, że nie warto ufać przesądom. Zdaniem księdza tego rodzaju zabobony nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, a czas kiedy zdecydujemy się uporządkować rzeczy po zmarłych to bardzo indywidualna sprawa. - Proszę nie wierzyć w takie przesądy. Jeżeli rodzina chce, to może zostawić sobie pamiątki po zmarłym. Jeśli widzi konieczność porządków, to może to bez obaw uczynić - zaznaczył ksiądz Sebastian Picur.

