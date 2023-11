Nie można palić zniczy w dniu pogrzebu? Zmarły nie odnajdzie drogi do Boga? Znany ksiądz rozwiewa wątpliwości

„Zrobiliśmy to lepiej”: MAX Premium Burgers wprowadza Burgera Rywala do polskich restauracji

Czy w dniu pogrzebu można zapalić znicz? Znany ksiądz rozwiewa wątpliwości

Ksiądz Piotr Jarosiewicz prężnie działa na TikToku, jego konto śledzi już blisko 300t tys. osób. Duchowny na swoim profilu tłumaczy wszelkie religijne zagadnienia. Ostatnio Jarosiewicz otrzymał pytanie od jednej z internautek. Dotyczyło one palenia zniczy na grobie w dniu pogrzebu oraz przed 40 dni po pochówku. W wielu miejscach panuje bowiem przeświadczenie, że nie powinno się tego robić. Niektórzy wierzą, że ludzka dusza opuszcza ziemię dopiero po 40 dniach od swojej śmierci. Jeżeli w tym czasie zapali się znicze, to mogą ona sprawić, że zmarły nie odnajdzie spokoju. Czy faktycznie ten przesąd ma coś wspólnego z religią. Ksiądz Piotr Jarosiewicz rozwiał wszelkie wątpliwości. - Najpiękniejszą odpowiedzią chyba jest to, że w trakcie mszy pogrzebowej zapala się paschał, symbolizujący Chrystusa jako światłość świata. Czyli ta światłość, która rozprasza ciemności. [...] Więc w czasie pogrzebu zapala się paschał jako symbol Jezusa Chrystusa, który rozświetla ciemności grzechu, ciemności śmierci, wprowadzając w życie wieczne [...] A więc, czy można zapalać znicz? Jak najbardziej. Bo to jest symbol Jezusa Chrystusa, który rozprasza ciemności grzechu - powiedział ksiądz w nagraniu opublikowanym na TikToku.

Sprawdź również: Obwinia kobiety o rozbijanie małżeństw. Wszystko przez selfie. "Nierządnice. To grzech. To okrutne i paskudne"

Sonda Wierzysz w przesądy? Tak! Sprawdzają się Tylko w niektóre Nie, wcale